#BlackLivesMatter : Apple solidaire avec #BlackOutTuesday

Il y a 1 heure

Alban Martin

On en parlait encore tout à l'heure, les géants de la tech se montrent solidaire du mouvement #BlackLivesMatter depuis l'arrestation brutale de Georges Floyd. Décédé après plusieurs minutes d'immobilisation par un policier ayant son genou sur son cou, l'afro-américain est devenu le symbole des bavures policières outre-Atlantique, mais aussi dans le monde. Après Sony, EA, Warner Bros, Marvel et autres, Apple a baissé le rideau de ses services iTunes et Apple Music.

Apple Music et iTunes Store en berne pour Georges Floyd

Si Sony a reporté la présentation des jeux de PS5, Apple s'est démarquée en lançant le hashtag #BlackOutTuesday. Pour la firme de Tim Cook, qui a écrit à ses employés hier sur le sujet, l'idée est de fermer les pages d'accueil d'Apple Music et de l'iTunes Store avec un message :

Dans le soutien constant des voix noires qui définissent la musique, la créativité et la culture, nous utilisons la nôtre.

Ce moment nous appelle tous à parler et à lutter contre le racisme et les injustices de toutes sortes. Nous restons solidaires avec la communauté noire partout dans le monde.

Le tout se termine par les hashtags #BlackLivesMatter et #TheShowMustBePaused. De même, sur Apple Music, un bouton permet d'écouter la radio Beats 1 directement qui passe les grands succès des rappeurs noirs américains. Actuellement, c'est 2Pac comme vous pouvez le voir sur les captures.



Espérons que le calme reviendra dans le pays qui est en proie à des nuits d'affrontements depuis près d'une semaine.