Sonos : la nouvelle app "S2" est arrivée, l'ancienne renommée S1

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alban Martin

Réagir

Sonos devient Sonos S1 Controller et une nouvelle app Sonos est arrivée. Vous n'avez rien compris ? C'est normal, le constructeur premium vient de doubler ses applications, un évènement annoncé récemment avec la présentation de Sonos Arc.



Pour la sortie des premiers produits tournant sous le système d'exploitation S2, Sonos a remisé son application historique en la renommant S1. La nouvelle s'app s'appelle juste Sonos.

Sonos Arc

Sonos S2 : l'app à partir de mai 2020

Si vous avez une ancienne enceinte qui ne peut pas profiter du nouveau logiciel S2 (voir plus bas), il faudra continuer d'utiliser l'application historique rebaptisée S1. Pour les autres, à savoir les Sonos One, Sonos Beam, Sonos Playbar, Sonos Arc et autres Sonos Sub, vous pourrez utiliser la nouvelle app pour mettre à jour le firmware de vos équipements vers S2. Avec le dernier système (pas encore disponible), Sonos propose la gestion de l'audio haute définition (Hi Res Audio), et support du Dolby Atmos pour les produits dédié vers l'utilisation Home Cinema.



Mais ce n'est pas tout, l'app améliore la gestion du multiroom, l'automatisation qui permet de lancer une playlist en arrivant à la maison en fonction de l'heure et de l'appareil, etc. De plus, les anciennes fonctionnalités intéressantes comme TruePlay pour caliber ses enceintes ou bien le réglage nocturne pour ne pas réveiller tout l'immeuble sont toujours disponibles.



Par contre, il faudra découpler ses enceintes afin de les appairer à nouveau sur S2. Voici la liste des appareils éligibles :



Play:1

Play:3

Play:5 (Gen 2)

Playbase

Playbar

Connect (Gen 2)

Connect:Amp (Gen 2)

One (Gen 1)

One (Gen 2)

One SL

Beam

Amp

Port

Boost

Symfonisk

Move

Sub (Gen 1)

Sub (Gen 2)

Sub (Gen 3)

Arc

Five







L'app nécessite iOS 11 minimum et environ 150 mo d'espace disque sur iPhone, iPod et iPad.

Sonos est le système audio sans fil Premium d qui vous permet de remplir votre maison d'un son remarquable, pour la musique, le home cinéma, et plus encore. Personnalisez votre système avec des enceintes, des barres de son et des composants qui se connectent tous en Wi-Fi. Diffusez n'importe quel titre ou podcast, livre audio ou station de radio dans n'importe quelle pièce, et faites entrer vos émissions TV, films et jeux vidéo dans une autre dimension.

Télécharger l'app gratuite Sonos

Sonos S1 Controller

L'ancienne app qui servira uniquement pour les vieux appareils. Voici la liste exhaustive des appareils restants sur S1 :

Play 5

Connect Amp (Gen 1)

Connect (Gen 1)

Bridge

CR200

Zone Players

Rebaptisée «application Sonos S1», cette application prend en charge les systèmes comprenant les produits Sonos les plus anciens. Cette application ne recevra pas de nouveaux services ou fonctionnalités, et n'est pas compatible avec les produits Sonos sortis après mai 2020.

Télécharger l'app gratuite Sonos S1 Controller