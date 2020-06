Stéphane Richard affirme qu'Orange croit en la 5G contrairement aux concurrents

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

Le prochain challenge des opérateurs mobiles en France va être le déploiement de la 5G. Dans une interview accordée au journal Les Echos, Stéphane Richard le PDG d'Orange n'a pas hésité à tacler ses concurrents Bouygues Télécom et SFR. Selon lui, les opérateurs feraient tout pour retarder la commercialisation des premiers forfaits 5G.

La 5G ? Orange y croit !

Chez Orange on sait que la 5G va être un atout majeur pour les souscriptions des forfaits mobiles, surtout que cette année Apple devrait intégrer un modem 5G de Qualcomm dans ses iPhone 12.

Une nouvelle ère sur le réseau mobile commence et il n'y a pas le droit à l'erreur. La meilleure solution est d'investir et de proposer la plus grande couverture le plus tôt possible.

Cependant, d'après le PDG d'Orange ses concurrents feraient tout pour ralentir l'arrivée de la 5G en France.

La cause viendrait de l'accord avec Huawei, chez Bouygues Télécom on craint que l'équipementier sélectionné soit interdit à la dernière minute, ce qui perturberait tous les plans de l'opérateur de Martin Bouygues.



D'après un entretien qui a eu lieu au Sénat la semaine dernière, Martin Bouygues et Didier Casas auraient expliqué qu'il n'y avait "aucune urgence" quant au lancement des enchères des fréquences 5G. Sauf que si les enchères sont repoussées, le déploiement et la commercialisation des premiers forfaits le seront aussi. Pas sûr que les abonnés apprécient, surtout quand ils auront acheté l'iPhone 12 qui sera prêt pour la 5G.

Dans l'interview, Stéphane Richard explique que le déploiement de la 5G est quelque chose qui doit commencer le plus tôt possible pour satisfaire la demande des consommateurs qui ne pourra être que croissante d'ici les prochains mois.

Malgré tout, il admet qu'un déploiement allégé serait un rythme idéal pour commencer à proposer la 5G sur le sol français.

Commercialiser la 5G alors que les smartphones compatibles ne sont pas encore très présents n’a pas beaucoup d’intérêt. Nous irons à bon rythme, sans se précipiter (…) S’il faut changer quelque chose, c’est plus au niveau du rythme de déploiement de la 5G. Il faudra l’alléger.

Si Orange s'estime serein concernant les partenariats passés avec Nokia et Ericsson pour les équipements 5G sur le terrain, l'ambiance n'est pas la même chez SFR et Bouygues Télécom qui ont été vers Huawei.

Pour rappel, les deux opérateurs ont demandé au mois de mars une indemnisation de l'État si le gouvernement d'Emmanuel Macron venait à prendre une décision visant à interdire l'accord avec Huawei pour les équipements 5G.