Stéphane Richard annonce sa démission du poste de PDG d'Orange

Hier à 23:26 (Màj hier à 23:32)

Forfaits

Julien Russo

Président-directeur général d'Orange depuis le 24 février 2011, Stéphane Richard vient d'annoncer ce soir à travers un communiqué sa démission du groupe. Son envie d'abandonner son poste pour partir vers de nouvelles aventures avait été exprimée pour la première fois en septembre 2021, mais à ce moment Stéphane Richard voulait conserver son mandat qui s'achève courant 2022.

Qui sera le nouveau PDG d'Orange ?

C'est terminé pour Stéphane Richard chez Orange, après plus de 10 ans aux commandes du premier opérateur de France, le PDG souhaite maintenant quitter ses fonctions.

Cette annonce intervient à la suite de la décision de la cour d'appel de Paris qui a été prononcé il y a quelques heures, Stéphane Richard a été condamné à 1 an de prison avec sursis et une amende de 50 000 euros.

Voici ce que déclare le Conseil d'Administration d'Orange :

À la suite de la décision de la cour d’appel de Paris de ce jour, le Conseil d’administration d‘Orange s’est réuni et a pris acte de la décision de Stéphane Richard de remettre son mandat de Président Directeur Général à sa disposition. Le Conseil a accepté son départ.

Le communiqué remercie la volonté de Stéphane Richard de préserver la bonne gouvernance du groupe. Le PDG est félicité pour son engagement à la tête d'Orange, mais aussi pour tout le travail et les décisions pas toujours simples qu'il a été obligé de prendre pendant ses 11 ans d'activité.



La démission de Stéphane Richard sera effective à compter du 31 janvier 2022 au plus tard, ce qui laisse le temps à Orange de trouver son futur PDG, mais également d'organiser le transfert de pouvoir en toute sérénité et sans précipitation.