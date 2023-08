PayPal change de PDG et annonce la nomination d’Alex Chriss au poste

Il est toujours délicat pour une entreprise de voir son PDG partir à la retraite, surtout quand celui-ci a réussi avec succès sa mission. C’est actuellement ce qui se passe chez la célèbre solution de paiement en ligne : PayPal. Dès le 27 septembre 2023, une nouvelle personne va prendre les commandes de l’entreprise et le choix n’a pas été simple !

PayPal change de PDG

Le géant du paiement en ligne PayPal, a annoncé un changement majeur à sa direction. Le 27 septembre 2023, Alex Chriss, un vétéran d’Intuit, prendra les rênes de l’entreprise, succédant à Dan Schulman, le PDG sortant. Le processus de sélection, qui a duré plusieurs mois avait pour objectif de trouver un leader doté d’une solide expérience mondiale dans les domaines des paiements, des produits et de la technologie. Selon CNBC, Chriss est sorti du lot parmi neuf candidats pour ce rôle prestigieux.



Avant cette nomination, Chriss avait forgé une carrière impressionnante chez Intuit pendant près de deux décennies. Depuis janvier 2019, il assumait les fonctions de vice-président exécutif et directeur général du groupe des petites entreprises. Pendant son mandat, Intuit a connu une croissance significative avec une augmentation des clients et des revenus de 20% et 23% par an, respectivement. En outre, il a joué un rôle déterminant dans l’acquisition de Mailchimp pour 12 milliards de dollars en 2021. Le conseil d’administration de PayPal et son comité de recherche de PDG ont exprimé leur soutien unanime à la nomination de Chriss.

Le PDG sortant, Dan Schulman, avait annoncé fin 2022 son intention de prendre sa retraite. Schulman, qui avait rejoint PayPal en 2014 après une longue carrière chez eBay, a supervisé une période de croissance spectaculaire pour l’entreprise. Sous sa direction, les revenus de PayPal ont triplé, passant de 9,2 milliards de dollars en 2015 à 27,5 milliards de dollars en 2022. De plus, le volume total des paiements a quintuplé, atteignant 1,36 billion de dollars en 2022. Schulman continuera de servir au conseil d’administration de PayPal jusqu’en mai 2024.



L’annonce de cette nomination a été bien accueillie par les marchés financiers, la valeur de l’action de PayPal ayant augmenté de près de 2% suite à cette nouvelle. Les jours à venir seront décisifs pour Alex Chriss et PayPal, alors que l’entreprise navigue dans le paysage en constante évolution des paiements en ligne et du commerce électronique.



