Astuce iOS 14 : changer rapidement de pages d'apps

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Alban Martin

Encore une astuce pour iOS 14 avec une fonctionnalité cachée qui permet de changer de pages rapidement sur l'écran d'accueil. Sortie cette nuit, la dernière version majeure contient plus de 200 nouveautés. Parmi elles, des petits plus, des détails qui font la différence.



L'astuce concerne les utilisateurs ayant pas mal d’applications installées. Pour afficher une page lointaine, il n'est plus nécessaire de balayer plusieurs fois l'écran, un appui long sur le sélecteur de pages permet ensuite de glisser jusqu'au bon endroit. Pratique, notamment pour atteindre App Library.

Encore une astuce pour iOS 14 pour gagner du temps

Depuis iOS 2 et l'iPhone 3G, il est possible d'avoir plusieurs pages d'applications sur son iPhone. Mais avec le temps, combien d'entre nous se retrouvent avec 5, 6, 7 ou même 10 pages remplies ? Avec iOS 14, Apple propose une nouvelle option pour aller directement sur la bonne page.



Cette nouvelle fonctionnalité d'iOS 14 fait gagner du temps à ses utilisateurs en permettant d'aller droit au but avec un appui long sur les petits points puis un léger balayage. Essayez, c'est génial.



Cette petite astuce facilite également l'accès à l'App Library qui liste toutes les apps installées par dossier intelligent et par ordre alphabétique. Il se trouve tout à droite de vos pages.



Voici un aperçu de cette nouvelle astuce avec le sélecteur de pages qui se pare d'un petit arrière-plan gris pour signifier qu'il est en mode "rapide" :

Vous aviez remarqué cette petite astuce ? Quel est votre avis sur cette première bêta d'iOS 14 ?



En attendant nos autres découvertes sur iOS 14 et iPadOS 14, retrouvez les nouveautés principales ainsi que la liste exhaustive des 200 nouveautés.



PS : cette astuce nous rappelle celle du scroll rapide sur iOS 13.