MacOS 11 passe du skeuomorphisme au neumorphisme

Il y a 57 min

Medhi Naitmazi

Si vous suivez l'évolution des interfaces Apple, vous savez certainement qu'elle s'est longtemps appuyé sur le skeuomorphisme pour ses icônes sur iOS et macOS. Si iOS 7 a célébré l'arrivé du flat design, MacOS 11 Big Sur vient de prendre le même virage. Mais pas tout à fait.



En effet, les designers se sont empressés de scruter les nouveautés de macOS 11 dont l'interface utilisateur s'inspire désormais fortement de celle qu'on retrouve sur iPhone et iPad. Mais les icônes (entre autres) ont tout de même gardé un côté 3D. On appelle cela le neumorphisme.



C'est ce qu'expliquent de nombreux designers, certains insistant d'ailleurs sur le fait qu'Apple va de l'avant sur macOS, et non en arrière.

neumorphisme : le nouveau style imposé par Apple

Pour, ce que propose Apple dans la prochaine version majeure de macOS 11 (qui a enfin enterré macOS 10) n'est pas le skeuomorphisme, mais plutôt la prochaine vague dans la conception d'interface utilisateur : le neumorphisme.



Définition du skeuomorphisme (via Wikipédia).

Le skeuomorphisme ou skeuomorphe est un terme formé à partir du grec skeuos et définissant un élément de design dont la forme n'est pas directement liée à la fonction, mais qui reproduit de manière ornementale un élément qui était nécessaire dans l'objet d'origine.

De son côté, le neumorphisme est en fait un mélange de flat design et de 3D, un nouveau style de skeuomorphisme. C'est d'ailleurs le terme le plus tendance du côté des UX designers cette année, vous le verrez en tapant le mot sur Internet.



macOS 11 (aussi connu sous le nom de Big Sur) propose de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui le rapprochent de ses homologues iOS sur iPhones et iPads, surtout sur l'ergonomie. En revanche, l'exécution des ses icône et de l'interface utilisateur est légèrement différente. Elle est en relief, c'est ce qu'on appelle le Neumorphism. On peut alors parier qu'Apple vient de lancer la tendance à grande échelle.



Dans la pratique, le neumorphisme se concentre sur la façon dont la lumière se déplace dans l'espace tridimensionnel. Son prédécesseur, le skeumorphism, a créé le réalisme des interfaces numériques en simulant des textures sur des surfaces comme le feutre sur une table de poker, le bois d'une table ou encore le métal brossé d'un magnétophone. Mais la texture ne faisait pas tout, l'éclairage était l'autre pan nécessaire à un résultat réaliste, ce qui entrainait notamment une bonne part d'effet d'ombre.

Les nouvelles icônes en relief de macOS 11

Mais avec le nouveau design d'Apple, la lumière prend le pas sur la texture. Les interfaces et les icônes sont quelque peu épurés et cet aspect secondaire est tout simplement éliminé, le but n'étant pas de calquer la réalité. Ce qui distingue le neumorphisme de son ancêtre, c'est que l'accent est mis sur la lumière elle-même et sur la façon dont elle interagit avec une variété d'objets dans un espace purement numérique. Les simulations de lumière dans le neumorphisme sont plus complexes et se concentrent sur la façon dont la lumière d'un objet pourrait affecter un autre, ou sur la fonction de l'objet lui-même.



Voilà donc comment Apple a réussi à faire du neuf avec du vieux. On voit bien que macOS 11 s'inspire d'iOS, mais en même temps (comme dirait l'autre), on voit aussi que c'est totalement nouveau. C'est ce qu'il fallait pour changer enfin le look de macOS qui restait sur une base vieille de 19 ans. Oui, presque deux décennies sans grande évolution de l'interface.



Et vous, quel est votre avis sur macOS 11 ? Vous pensez qu'Apple va nous servir ce design sur iOS 15 et iPadOS 15 ?