Live Link Face : une app d'Epic Games qui capture le visage pour le Unreal Engine

Il y a 2 heures

Julien Russo

Epic Games vient de lancer une nouvelle application sur l'App Store aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un nouveau jeu du type Fortnite, mais bien d'une assistance pour aider les créateurs de jeux. Grâce à "Live Link Face", les développeurs qui utilisent le moteur Unreal Engine pourront facilement capter les expressions faciales en temps réel grâce à la caméra TrueDepth de l'iPhone.

L'application qui se présente comme une précieuse aide pour le développement de jeu sur le moteur Unreal Engine est désormais disponible au téléchargement pour tous les développeurs.

Grâce à Live Link Face, il va devenir facile de capturer les expressions faciales de votre visage afin de les retranscrire à un personnage sur un jeu vidéo. L'application exploite ARKit d'Apple et les caméras frontales TrueDepth de l'iPhone et de l'iPad.

Epic Games explique :

Live Link Face diffuse une animation faciale de haute qualité en temps réel depuis votre iPhone directement sur les personnages dans Unreal Engine. Le suivi de l'application exploite l'ARKit d'Apple et la caméra frontale TrueDepth de l'iPhone pour suivre de manière interactive le visage d'un artiste, transmettant ces données directement à Unreal Engine via Live Link sur un réseau.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le développeur s'installe devant ses écrans de PC et devant son iPhone. L'application va reprendre en temps réels toutes ses expressions faciales et les envoyer vers son logiciel de développement.

L'application prend en charge la synchronisation du timecode pour assurer la synchronisation avec tout autre périphérique d'enregistrement qui est indispensable dans la capture.



Voici ce qu’il est possible de faire avec Live Link Face :



● Diffusez les données en direct vers une instance d'Unreal Engine via Live Link sur un réseau.

● Conduisez un maillage de prévisualisation 3D, éventuellement superposé à la référence vidéo sur le téléphone.

● Enregistrez les données brutes de l'animation faciale et les séquences de référence vidéo de la face avant.



L'application se contrôle également à distance avec l'OSC. Vous pourrez par exemple déclencher l'enregistrement en externe pour vous concentrer sur vos expressions faciales sur l'app.

Il sera aussi possible d'extraire automatiquement les données pour l'archivage. Live Link Face inclut également la suppression des prises et le partage via AirDrop.

L'application est gratuite sur iPhone et iPad. Si vous avez besoin d'aide, Epic Games propose des documents d'assistance.

