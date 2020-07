Bon plan : L'aspirateur robot Neato D703 Connected à -45%

Il y a 1 heure

Julien Russo

1

Vous le sentez ce manque de motivation quand il faut passer l'aspirateur ? Heureusement il existe les robots aspirateurs connectés ! Sur ce marché il y a une marque qui fait ses preuves et qu'on entend souvent grâce à son esprit innovateur, il s'agit de Neato Robotics. L'entreprise située à Newark en Californie propose des aspirateurs connectés avec plein de fonctionnalité qui vont rendre votre logement plus propre que propre !

Neato D703 Connected en promotion

C'est l'un des meilleurs aspirateurs robots en ce moment. Le Neato D703 Connected a une multitude de points forts qui vont forcément vous convaincre si vous cherchez un aspirateur en réduction pendant les soldes !

À commencer par son application iOS, vous pouvez programmer (suivant un planning) les jours et heures de nettoyage. Vous avez aussi la possibilité de demander au robot d'aller à un endroit précis puis de retourner à sa base une fois qu'il a terminé.



Les robots Neato communiquent également avec vous sur votre iPhone. Une fois que le nettoyage est terminé, il vous informe via une notification et vous fait un rapport des zones qu'il a nettoyé via une cartographie qu'il construit au fil de ses nettoyages.

On retrouve une autonomie de 2 heures maximum qui permet d'assurer jusqu'à 170m2 sans problème. Si vous avez un logement plus grand, il retourne à sa base pour se recharger et reprend où il s'est arrêté.

Neato propose également une application sur watchOS. Vous pourrez lancer, mettre en pause et arrêter votre aspirateur directement depuis votre poignet !

Depuis la dernière mise à jour de l'application, les développeurs ont également ajouté des raccourcis Siri exécutables depuis un appareil iOS ou un HomePod. Il suffira de dire "Dis Siri, commence le nettoyage avec Neato" ou "Dis Siri, renvoie l'aspirateur à sa base".

Oui, on sait... C'est le futur qu'on a toujours rêvé d'avoir.



L'avantage des robots Neato par rapport à la concurrence c'est leurs formes. La majorité des autres robots sont en forme ronde ce qui rend délicat l'efficacité dans les coins. Grâce à sa forme de D, les aspirateurs Neato arrivent à mieux nettoyer les coins de votre logement.

Dernier point particulièrement intéressant en ce qui concerne la connectivité, on vous a dit plus haut que vous pouviez définir un endroit spécifique où le robot doit aller nettoyer, dans le cas contraire vous pouvez également limiter les zones où le robot ne doit pas aller. Tout se fait à partir d'une cartographie disponible sur l'application iPhone !



Et si on parlait du prix ?

Normalement, le Neato D703 Connected est commercialisé à 899,99€ (c'est l'un des modèles les plus récents), mais avec les soldes, Darty a réussi à le proposer au tarif de 499,99€.

Vous profiterez aussi de 2 ans de garantie et de la livraison offerte.

Télécharger l'app gratuite Neato Robotics