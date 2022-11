L'aspirateur robot connecté iRobot Roomba i3+ (avec autovidage) est en promotion !

Le Black Friday approche et beaucoup de marques ont déjà lancé leurs promotions phares, c'est le cas chez iRobot qui propose une vente flash très intéressante. En effet, l'un des modèles d'aspirateur robot les plus populaires du catalogue est en réduction pendant une courte durée !

Profitez de -23% sur l'un des meilleurs aspirateurs connectés d'iRobot

Si vous cherchez à renouveler votre aspirateur robot actuel ou tout simplement de passer d'un aspirateur classique à un modèle robotisé qui est directement contrôlable depuis votre iPhone, on a une bonne affaire à vous faire découvrir !

La célèbre marque iRobot propose en ce moment sur Amazon le Roomba i3+ à seulement 329,99€ au lieu de 430€, cette promotion de -23% est assez inhabituelle pour ce modèle, surtout qu'il s'agit d'un robot aspirateur haut de gamme avec un système d'autovidage.



Pour vous faire un rapide résumé des avantages du Roomba i3+, voici à quoi vous attendre si vous craquez :

Il possède 2 extracteurs en caoutchouc multi-surfaces : à la différence des brosses munies de poils qui se plient et se révèlent inefficaces, les extracteurs souples en caoutchouc (une exclusivité) épousent parfaitement tous vos sols, restant en contact permanent avec vos parquets et moquettes. Résultat : une propreté irréprochable.

: à la différence des brosses munies de poils qui se plient et se révèlent inefficaces, les extracteurs souples en caoutchouc (une exclusivité) épousent parfaitement tous vos sols, restant en contact permanent avec vos parquets et moquettes. Résultat : une propreté irréprochable. Une puissance impressionnante dans l'aspiration : iRobot propose une puissance jusqu'à 10 fois supérieure au système AroVac du Roomba série 600

: iRobot propose une puissance jusqu'à 10 fois supérieure au système AroVac du Roomba série 600 Le robot embarque une brosse latérale : inclinée jusqu'à 27 degrés, cette brosse permet de perfectionner le nettoyage des coins de vos pièces. Le robot balaie les saletés vers sa trajectoire de nettoyage pour ne rien laisser après son nettoyage

: inclinée jusqu'à 27 degrés, cette brosse permet de perfectionner le nettoyage des coins de vos pièces. Le robot balaie les saletés vers sa trajectoire de nettoyage pour ne rien laisser après son nettoyage Système d'autovidage CleanBase : grâce à sa base autovidage, dès que le robot aspirateur a terminé son nettoyage, il vide le compartiment interne vers un stock de réserve intégré à la base. Cela vous permet de vider moins souvent votre robot !

: grâce à sa base autovidage, dès que le robot aspirateur a terminé son nettoyage, il vide le compartiment interne vers un stock de réserve intégré à la base. Cela vous permet de vider moins souvent votre robot ! Technologie Dirt Detect : cette fonctionnalité accorde un intérêt supplémentaire aux zones les plus sales. La saleté la plus tenace est traquée et aspirée. Les endroits les plus encrassés, comme les zones à fort passage, retiennent toute l’attention de l’aspirateur robot Roomba i3 (exclusivité iRobot).

Parmi les autres atouts, on retrouve un système de navigation intelligent en ligne droite, il cartographie votre logement pour mieux comprendre où il doit nettoyer et être plus efficace sur le long terme. Le Roomba i3+ prend aussi l'initiative d'aller se recharger puis de revenir au point où il s'est arrêté si l'autonomie est insuffisante pour nettoyer totalement votre habitation.



Au-delà de ces caractéristiques de folie, on trouve une connectivité très complète avec l'app iRobot Home qui est disponible gratuitement sur l'App Store et le Google Play Store.

Vous pourrez lancer le nettoyage à distance, réaliser une programmation afin que le nettoyage se fasse de manière automatique... La connexion est très poussée pour vous offrir une expérience optimale !

Les abonnés Amazon Prime peuvent profiter de la livraison en 1 jour ouvré (ou le soir même suivant votre position géographique). La bonne nouvelle, c'est que cet article est éligible à un retour jusqu'au 31 janvier 2023, il s'agit de la nouvelle politique d'Amazon pour les fêtes de fin d'année.

