iRobot se lâche avec cette promotion impressionnante sur le Roomba i5+

Qui a dit qu'il y avait des promotions intéressantes que pendant les périodes de soldes, Black Friday et Noël ? Sur Amazon, les bons plans, c'est toute l'année grâce aux nombreuses marques qui sont prêtes à tout pour vous inciter à passer commande. Ça tombe bien puisque le spécialiste des robots aspirateurs iRobot sort le grand jeu pour le Roomba i5+ !

iRobot propose une promotion de -22%

Et si votre bonne résolution en 2023, c'était de réduire les tâches quotidiennes et prendre plus de temps pour vous ?

Pour ceux qui n'en peuvent plus de passer l'aspirateur, iRobot répond présent avec un catalogue gigantesque, des technologies exceptionnelles et une grande expérience dans le domaine des robots aspirateurs. L'un des modèles les plus populaires du fabricant est actuellement en promotion sur Amazon France, l'occasion de se faire plaisir avec une belle réduction !



Pour une durée temporaire, iRobot propose son Roomba i5+ à seulement 545€ au lieu de 699€, ce qui représente une réduction de -22% par rapport au prix officiel pratiqué le reste de l'année.

Quels sont les avantages du Roomba i5+ ?

Si vous êtes un habitué des robots aspirateurs ou un nouveau client qui n'en a jamais eu, le iRobot i5+ vous impressionnera quoi qu'il arrive. On retrouve avec ce modèle une multitude de points forts qui vont vous faciliter la vie au quotidien :

Création d'une cartographie de votre logement pour connaître chaque pièce et apporter une efficacité de nettoyage optimale

Aspiration surpuissante 10 fois supérieure au Roomba série 600

La possibilité de donner comme instruction (via l'app) de nettoyer une pièce uniquement au lieu de tout le logement

Base d'auto-vidage, iRobot allonge d'une manière phénoménale la corvée de vider le robot des saletés qui ont été aspirées. La base est capable de stocker 60 jours de débris !

Système anti-allergènes, 99% des pollens et allergènes de moisissures sont piégés lors du nettoyage

Brosse latérale et 2 brosses traditionnelles multisurfaces

Système de nettoyage en 3 étapes grâce à deux extracteurs en caoutchouc

Et ce n'est pas fini... L'iRobot Rooma i5+ possède des capteurs de saleté Dirt Detect, l'aspirateur est capable de s'attarder sur certaines zones plus sales que d'autres.

Pour ceux qui apprécient la connectivité avec les assistants vocaux, ce modèle est compatible avec les enceintes connectées qui embarquent Alexa et Google Assistant. Malheureusement, pas de compatibilité avec HomeKit et donc Siri !



Au-delà de ces avantages, le Roomba i5+ propose des fonctionnalités classiques comme la planification des nettoyages en fonction du jour et de l'heure ou encore le retour à la base puis la reprise là où il n'a pas pu continuer à cause de sa faible charge.

Qu'est-ce qu'on, retrouve dans le pack ?

Quand vous achetez le Roomba i5+, iRobot fournit dans le pack :

1 aspirateur robot Roomba i565240

1 base de chargement + système d’autovidage Clean Base

2 sacs anti-allergènes

1 filtre supplémentaire

1 câble d’alimentation

Il est impossible de savoir combien de temps va durer cette promotion sur Amazon, toutefois si vous êtes intéressé, on vous recommande de vous décider rapidement !

Les abonnés Prime profitent de la livraison en 1 jour ouvré (suivant leur localisation). C'est le moment de se faire plaisir !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.