Twitter annonce sa nouvelle API pour les développeurs

Il y a 1 heure

Corentin Ruffin

Du nouveau à venir du côté de Twitter, mais ce coup-ci, pour les développeurs ! En effet, le réseau social vient d'annoncer le passage à la V2 de son API officiel, avec pas mal de nouveautés à venir.



Si vous ne savez pas ce qu'est un API, il faut savoir que l'on parle d'une interface de programmation permettant de bénéficier de fonctionnalités officielles provenant d'un site web ou d'un service.



Il est notamment utilisé pour pouvoir se "connecter via Twitter", mais également pour des clients du réseau social comme Tweetbot.

Twitter assouplit l'utilisation de ses fonctionnalités

Pour cette seconde version, Twitter annonce une reconstruction totale avec de nouvelles fonctionnalités dont le retour du flux de tweets en temps réel, une option supprimée dans le passé.



Ainsi, alors que les applications alternatives étaient contraintes de charger de nouveaux tweets après un certain temps, ils pourront à nouveau proposer les mises à jour au fur et à mesure.



Pour le reste, on retrouve notamment le fil de conversation, les sondages, les tweets épinglés, un meilleur filtre anti-spam et une recherche avancée.



Désormais, Twitter propose trois niveaux différents: Standard, Academic Research et Business. Le premier, gratuit, permettra d'avoir accès aux fonctionnalités de base.



Le second permet d'accéder à plus de données sur les conversations publiques tandis que le troisième permettra de bénéficier de la totalité des fonctionnalités.



Seul bémol, pour le moment le réseau social n'a pas dévoilé de prix.



Source

