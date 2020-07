Comment ça marche « ne pas déranger » : une vidéo Apple

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Sorti avec iOS 6, la fonction ne pas déranger s’offre seulement aujourd’hui une petite promotion du côté d’Apple. En effet, malgré ses 8 ans d’âge, la fonctionnalité n’avait pas été mise en avant par la firme (sauf une pub avec les sœurs Williams retirée depuis). Il est vrai qu’elle n’a que peu évoluer au cours du temps mais Apple se rattrape en publiant une vidéo d’un peu moins d’une minute sur YouTube à la rubrique tutoriel.



Regardez la vidéo de la fonctionnalité présentée sur un iPad sous iPadOS 13 :

Le mode « ne pas déranger » expliqué par Apple

En reprenant ses vidéos traditionnelles, Apple nous explique comment ne pas être importuné sur son iPhone, iPad ou iPod touch avec le mode ne pas déranger. Si nous avions publié un tutoriel en 2013, il est bon de rappeler que l’on peut régler automatiquement l’heure de début et de fin chaque jour, configurer comment doivent réagir les notifications, qui peut faire sonner votre téléphone ou encore quelques options comme laisser passer les appels insistants.



Voilà de quoi aider les plus novices mais aussi faire parler des fonctions d’iOS qui sont aussi sur iPadOS, MacOS et watchOS. Oui, ne pas déranger est disponible partout dans l’écosystème d’Apple.



Qui l’utilise régulièrement parmi vous ?