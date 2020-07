Octane X : un aperçu du moteur de rendu graphique sur MacOS

Il y a 5 heures

Corentin Ruffin

Réagir

Présentée lors de la WWDC 2019, Octane X est une nouvelle version d'OctaneRender d'Otoy totalement réécrite en se servant de l'API graphique Metal d'Apple.



Aujourd'hui, nous avons le droit à un premier aperçu public du moteur de rendu graphique puisque certains utilisateurs de macOS ont d'ores et déjà accès.



L'outil a été créé grâce à une "longue et profonde collaboration avec l'équipe d'ingénierie de classe mondiale d'Apple".

Un premier aperçu du potentiel d'Octane X

Otoy a annoncé lundi que la première preview public d'Octane X était officiellement lancé pour macOS Catalina 10.15.6. permettant aux utilisateurs de publier des premiers retours avant sa sortie sur MacOS 11.



Grâce à son écriture via l'API Metal d'Apple, il est entièrement optimisé pour les GPU AMD Vega et Navi des gammes Mac Pro, iMac, iMac Pro et MacBook Pro.



Utilisé par le cinéma, la télévision, les jeux, pour l'animation graphique et la création dans la RA / VR, Octane X dispose d'un moteur de géométrie de maillage entièrement réécrit et d'une mise à l'échelle linéaire presque parfaite de la vitesse de rendu. C’est un concurrent à Unreal Engine par exemple.



Il peut supporter jusqu'à 400 GPU en calcul partagé et jusqu'à 1,5 To de RAM. Il a obtenu un score de 415 sur OctaneBench via un MacPro avec Radeon Pro Vega II Duo, meilleur score obtenu jusqu'à présent pour une carte graphique à un seul emplacement.



La société explique que Octane X sera gratuit pour MacOS 11 Big Sur.



Source