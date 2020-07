Des traces du Face ID dans le code de macOS Big Sur

Julien Russo

Si nous connaissons le déverrouillage du Mac et les achats Apple Pay via le Touch ID, on ne connait pas encore avec la reconnaissance faciale sur l'iMac et le MacBook Air/Pro. Les choses pourraient bientôt évoluer si on en croit le code de macOS Big Sur qui révèle une information capitale sur la direction que prend Apple sur l'utilisation des technologies de déverrouillage du Mac.

Le Mac avec le Face ID

Les concepts l'ont mis en avant à plusieurs reprises, mais les rumeurs n'ont jamais vraiment abordé le sujet. Et si Apple proposait un Mac avec la caméra TrueDepth qui permet d'utiliser le Face ID sur iPhone et iPad ?

D'après le code de macOS Big Sur qui a finement été analysé par des spécialistes, Apple nous préparerait l'intégration d'une reconnaissance faciale sur Mac. Cela servirait à la fois pour déverrouiller l'ordinateur, mais aussi pour réaliser des achats via Apple Pay sur Safari !

Ce qui a été remarqué dans la bêta 3 de macOS Big Sur c'est une certaine extension du nom de "Pearl Camera", ce nom ne vous dit rien ? Et pourtant c'est le nom que donne Apple à la caméra TrueDepth dans le code d'iOS et d'iPadOS. Une coïncidence ? Certainement pas ! De plus, dans le code de la nouvelle bêta, on retrouve également les mentions "BioCapture" et "FaceDetect", le second veut clairement tout dire...

Apple préparerait donc son nouvel OS pour de futurs Mac compatibles avec Face ID. Il se pourrait que l'iMac et le MacBook intègrent un capteur TrueDepth dès l'année prochaine !



