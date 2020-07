Bon plan Sosh : le forfait 60 Go à 13,99€ à vie !

Il y a 2 heures

Alban Martin

4

Sosh, l'opérateur low-cost d'Orange, ne chôme pas cet été. Après les promos sur les forfaits 40 et 100 Go, Sosh lance une offre spéciale : 60 Go pour 13,99€. Pile entre les deux autres promos, elle est également sans limite de durée, même après un an.



Un excellent rapport qualité-prix pour un forfait complet et compatible eSIM, qui vous permet de naviguer sur Internet tout en profitant des appels et SMS illimités sur le réseau le plus étendu et performant de France.

Sosh : le forfait 60 Go à 13,99€ par mois sans limite

Sosh lance donc une nouvelle offre avec un forfait 4G de 60 Go à 13,99€ par mois, sans engagement et sans limite de durée.



Une offre complète, qui vous permettra d'appeler de la France vers les fixes dans toute l'Europe... Sans oublier la compatibilité eSIM des derniers iPhone 11, iPhone 11 Pro et autre iPhone XS / XR qui permet d'avoir du dual-SIM, soit deux numéros sur le même téléphone.



Rendez-vous sur le site de Sosh pour passer commande avant la fin de l'opération prévue pour le 29 juin.

Le forfait 60 Go en détail :

Appels illimités (+ Europe / DOM)

SMS/MMS illimités (+ Europe / DOM)

60 Go d'Internet en France, dont 8 Go en Europe (4G)

Carte SIM à 10€ (ou eSIM possible)

Si vous préférez les autres opérateurs, retrouvez toutes les promos sur les forfaits en France.