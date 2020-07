Les prix des Galaxy Note 20 et des Galaxy Buds Live ont fuité

Il y a 1 heure

William Teixeira

Réagir

On dit souvent qu'Apple abuse au niveau des prix de ses nouveaux iPhone et de ses écouteurs sans fil, mais quand on regarde les concurrents, la grille tarifaire est quasiment la même ! Le 5 août prochain va avoir lieu la conférence Galaxy Unpacked qui va présenter les Galaxy Note 20 et les Galaxy Buds Live et voici un petit aperçu des tarifs avant l'heure...

Les prix dévoilés avant l'heure

C'est ce qu'on appelle une belle fuite quelques jours avant la présentation officielle. Le 5 août, Samsung va présenter devant la presse ses nouveaux smartphones haut de gamme et ses nouveaux écouteurs sans fil pour venir concurrencer les AirPods.

Si nous avons eu pas mal de détails avec les caractéristiques qui ont déjà fuité, nous n'avions pas encore vu les prix !

Cette année, le Galaxy Note 20 se divisera en trois modèles avec un prix inférieur à 1000€.

D'après Ishan Agarwal un expert des fuites, voici la grille tarifaire :

Galaxy Note 20 4G : 999€

Galaxy Note 20 5G : 1099€

Galaxy Note 20 Ultra 5G : 1349€

Chaque prix mentionné ci-dessus correspondra à un stockage minimal de 256 Go, ce qui est globalement plus que confortable pour installer plusieurs jeux lourds, une tonne de photos et de vidéos 4K.

Du côté des Galaxy Buds Live, Samsung proposera un prix plutôt raisonnable pour ses écouteurs. En effet, ils devraient être proposés aux alentours des 189€, un prix qui est estimé puisque la fuite n'a pas été assez précise à ce sujet.

À noter quand même que tous les prix mis dans cet article sont sans la TVA. Il faudra s'attendre à un prix encore plus élevé en France.

Si par exemple on prend l'iPhone 11 Pro Max à 1259€, il y a 222€ de TVA qui sont inclus dans le prix final. Il faudra ajouter à peu près l'équivalent sur le prix des nouveaux Samsung Galaxy Note.