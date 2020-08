5 façons de s'amuser avec les émojis sur iPhone (vidéo Apple)

Il y a 5 heures

Alban Martin

Apple pousse chaque année les émojis. Après avoir mis l'accent sur les Animoji et les Memoji, la firme revient sur ses basiques avec un tuto vidéo mettant en avant 5 façons d’utiliser les émojis sur iPhone, iPad et iPod touch.

Un nouveau tuto Apple

Parfois un dessin ou un smiley vaut mieux qu'un long text. Apple l'a bien compris, et si la firme en ajoute chaque année, elle veut que vous les utilisiez. Dans une nouvelle vidéo, Apple nous rappelle comment user (et abuser) des emojis un peu partout sur iOS et iPadOS.



Ainsi, on peut naturellement s'en servir dans les messages SMS, mais aussi les remplacer automatiquement dans iMessage, les utiliser comme nom de contact, nom de dossier d’apps, ou encore le fait de paramétrer un émoji ou un symbole dans le dictionnaire de l'iPhone afin que le système vous le propose en tapant un mot.



Simple et efficace, la playlist Youtube d'Apple propose de nombreuses vidéos qui permettent parfois d'apprendre quelques astuces. Sauf si vous nous suivez, car vous savez déjà tout.



Voici la vidéo d'Apple en question :