MacOS 11 : le mode sombre offre une option plus « dark »

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Sortie il y a deux jours, la bêta 4 de MacOS 11 Big Sur ne propose pas que la 4K pour YouTube sur Safari. En effet, une autre nouveauté se trouve dans les préférences système et permet d’avoir un mode sombre encore plus dark. Explications.



Une nouvelle option dans MacOS 11

Si vous n'êtes pas familier avec la fonction de teinte de fond d'écran de macOS, elle permet aux fenêtres de prendre la couleur de votre fond d'écran en mode sombre, ce qui, selon Apple, «aide les fenêtres à se fondre plus harmonieusement avec leur contenu environnant».



Cette fonctionnalité a été introduite dans macOS Mojave aux côtés du mode sombre. Si certaines personnes aiment la couleur supplémentaire que la teinte peut apporter à des interfaces parfois fades, d'autres se plaignent que la teinte est polarisante, en particulier lorsqu'elle est utilisée en conjonction avec le mode sombre.



Par le passé, la seule solution de contournement pour désactiver la teinte du bureau consistait à sélectionner la couleur d'accentuation «Graphite» pour macOS, mais ce paramètre s'accompagnait de la perte de diverses autres couleurs dans l’interface.

La nouvelle option introduite dans macOS 11 Big Sur permet aux utilisateurs de désactiver la teinte du bureau sans compromettre d'autres aspects de l'interface macOS. Chose importante dans la prochaine mouture étant donné que tout a été repensé en suivant la logique d’iOS.



Si vous choisissez de désactiver la teinte du fond d’écran dans les fenêtres, vous obtenez essentiellement une version beaucoup plus sombre du mode sombre. On le voit nettement sur les contours des fenêtres par exemple qui affichent du noir au lieu d’un gris foncé.



Pour accéder à ce nouveau paramètre, ouvrez les Préférences Système et choisissez «Général». À partir de là, recherchez la petite case à cocher "Autoriser la teinte due l’arrière-plan dans les fenêtres". La case est cochée par défaut.



Est-ce un point que vous aviez noté à propos du mode sombre de MacOS ?



