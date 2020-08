Promo : la Bbox fibre de Bouygues à 14,99€ au lieu de 36,99€

Il y a 5 heures

Alban Martin

Bouygues vient de lancer son "offre spéciale Bbox fibre" à 14,99€ sur 12 mois au lieu de 28,99€/mois et même 36,99€ selon l'abonnement choisi. Idéal pour faire des économies sur un an et se préparer une belle rentrée 2020.



Il s'agit d'une réduction substantielle qui ne vous engage que sur 12 mois.

Un abonnement Internet complet avec la fibre

Pour 15€ au lieu de 37€, Bouygues propose la fibre avec un boitier Internet permettant des débits jusqu'à 1 Gbit/s, un player 4K avec des fonctions avancées comme le contrôle vocal, l'enregistrement et plus de 180 chaines, ainsi que les appels illimités vers les fixes et mobiles.



La partie TV, outre l'assistant Google, permet de naviguer sur le Play Store pour télécharger des apps. Ainsi, vous aurez accès à Netflix, Disney+, Amazon et autre Spotify par exemple.



Quelques caractéristiques de Bbox Must :

1 Gbit/s (Débit descendant)

400 Mbit/s (Débit montant)

Wi-Fi 5

Répéteur Wi-Fi-5 en option

Appels illimités vers fixes et mobiles en France et vers fixes de plus de 110 pays

Plus de 180 chaînes

Décodeur 4K

Enregistreur 128 Go

Fonction « Lire du début » pour revenir au début d'un programme

Google Cast pour partager ses photos et vidéos sur la télé

Assistant Google



Dépêchez-vous avant qu'il ne soit trop tard !