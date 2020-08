VMWare Fusion 12 installe Windows sur macOS 11 Big Sur

Alban Martin

Quelques jours après son concurrent Parallels Desktop 16, l'autre outil de virtualisation qui permet notamment d'avoir Windows sur Mac, VMWare, annonce Fusion 12.



La plus grosse nouveauté consiste à prendre en charge macOS 11 Big Sur en tirant partie des API hypervisor d'Apple. La firme explique que, pour prendre en charge Big Sur en tant qu'hôte ou en tant qu'invité, le logiciel n'utilise plus les extensions du kernel, ce qui rend l'opération plus sûr et prêt pour les futures mises à jour.

VMWare Fusion 12 pour Mac

Outre macOS 11 qui n'est pas encore sorti, Fusion 12 prend entièrement en charge macOS Catalina. Sur Catalina, il fonctionne de la même manière qu'il l'a toujours fait : avec les extensions de noyau. Sur Big Sur, il exécutera donc des VM, des conteneurs et des clusters Kubernetes à l'aide des API d'Apple.



Du côté des gamers, VMWare Fusion 12 prend en charge les jeux DirectX 11 et OpenGL 4.1 et permet d'allouer jusqu'à 8 Go de mémoire vidéo pour de meilleures performances (il faut avoir au moins coché 16 Go de RAM pour le système). Une bonne nouvelle pour ceux qui veulent jouer sur Mac à des jeux PC.

En outre, Fusion 12 est compatible avec les eGPU et APFS dans la partition de restauration, supporte les clés USB 3.1 virtuelles et permet de faire tourner le moteur graphique virtuel dans un thread séparé avec des privilèges réduits pour limiter les risques.



Côté pratique, la version standard de Fusion s'appelle désormais Fusion Player et s'accompagne d'une nouvelle grille tarifaire. Gratuite pour une utilisation personnelle, l'application coûtera 149 $ à sa sortie.



De son côté, Fusion 12 Pro qui intègre toutes les fonctionnalités sera vendue 50$ de plus. Soit les mêmes prix que VMWare Workstation 16, l'équivalent pour Windows et Linux.



A noter que les clients ayant acheté Fusion 11.5 (Pro) après le 15 juin disposeront gratuitement de la nouvelle version 12. La sortie du Fusion 12 est prévue avant la fin de l'été, soit très prochainement.