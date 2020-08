iPhone 12 : la couleur bleue marine confirmée

Il y a 52 min

Alexandre Godard

2

Les jours passent et on se rapproche de plus en plus de la sortie des nouveaux iPhone 2020. Cette année comme toujours, beaucoup de rumeurs circulent sur celui qu'on devrait appeler l'iPhone 12. Aujourd'hui, on a la confirmation de la part de DigiTimes qu'une nouvelle couleur va faire son apparition : le bleu marine.

iPhone 12 bleu marine

Le leaker Max Weinbach a affirmé en janvier qu'au moins l'un des modèles ‌iPhone 12 Pro‌ serait doté d'une nouvelle finition bleu marine. Weinbach pense que le bleu marine pourrait remplacer la finition Midnight Green qu'Apple a lancée pour les modèles iPhone 11 Pro l'année dernière. Weinbach avait annoncé une nouvelle couleur ‌iPhone‌ dans le passé et cela s'était avéré vrai. Une autre rumeur (à prendre avec des pincettes celle-là) suggère que les modèles ‌iPhone 12‌ pourraient être disponibles en bleu clair, violet et orange clair.

Aujourd'hui, nous avons la confirmation que la gamme Pro aura également de nouveaux coloris puisque le journal quotidien taïwanais DigiTimes affirme qu'une couleur bleu foncé (bleu marine) pour iPhone sera disponible pour la première fois chez Apple.



Le mois d'août touche à sa fin, place à septembre et la fameuse keynote qui devrait comme à son habitude nous confirmer ces rumeurs qui nous font tant parler en tant que passionnés depuis des mois.



En revanche, même s'Il est vrai qu'une nouvelle couleur sur un iPhone peut faire plaisir, il faut quand même rappeler qu'en règle générale, on ne peut pas trop en profiter car on met une coque à notre iPhone (même si les coques transparentes existes). Et oui Apple, avec un dos en verre qui peut se briser à tout moment et une réparation qui coûte plusieurs centaines d'euros, on préfère cacher le dos de notre iPhone plutôt que de profiter de sa magnifique couleur, ce qui est vraiment regrettable.



Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle couleur ? Mettez-vous une coque sur votre iPhone ou pas ?



N'hesitez pas à nous partager votre avis dans les commentaires.



Source