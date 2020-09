Enchères 5G : Ça commence le 29 septembre 2020 en France

Les enchères 5G devraient finalement s’ouvrir le 29 septembre 2020. Après plusieurs mois de retard, Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free Mobile vont enfin pouvoir se concentrer sérieusement sur le déploiement du réseau 5G en France.

La 5G arrive en France

D’après les informations partagées par les Échos, la vente aux enchères des bandes de fréquences 5G débutera le 29 septembre 2020. En dépit des réclamations de Bouygues Télécom, qui estime que la France a d’autres priorités en pleine pandémie et des critiques de plusieurs élus, le gouvernement souhaite déployer le réseau du futur le plus vite possible.



La France accuse en effet un certain retard par rapport à d’autres pays européens, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, la Suisse, Monaco ou l’Espagne. Pour rappel, le lancement des enchères était initialement prévu en avril dernier. Face aux mesures sanitaires contre le coronavirus, le gouvernement avait été contraint de reporter les enchères de plusieurs mois.

Comme prévu, Orange, Free Mobile, SFR et Bouygues Télécom commenceront d’abord respectivement par obtenir un premier bloc de 50 MHz au prix de 350 millions d’euros. Cette première phase rapportera donc 1,4 milliard d’euros à l’État. Dans un second temps, les opérateurs seront invités à enchérir pour obtenir 11 blocs de 10 MHz. Chaque bloc sera proposé au prix de départ de 70 millions d’euros. Lors de cette deuxième phase, plus de 770 millions d’euros viendront renflouer les caisses de l’Etat français. Au global, les enchères 5G rapporteront au gouvernement plus de 2,17 milliards d’euros.



Dans ces conditions, on s’attend à ce que les premiers forfaits 5G soient proposés d’ici la fin de l’année 2020 dans les grandes villes de France, en priorité dans les quartiers les plus peuplés. Dès les premiers mois de 2021, les opérateurs devraient commencer à proposer leurs offres 5G un peu partout en France. Aux dernières nouvelles, les FAI ont mis en place plus de 500 stations expérimentales autorisées à fonctionner en France, affirme l’ANFR. Malgré la crise et les retards, Orange et consorts sont fin prêts pour le déploiement du réseau avec notamment l'arrivée de l'iPhone 12 qui devrait booster cette nouvelle technologie !



