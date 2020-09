IKEA s’associe à ASUS pour des accessoires gaming

Corentin Ruffin

IKEA continue de s'étendre là où on ne l'attendait pas forcément, s'alliant à des partenaires technologiques et développant des produits innovants en interne.



Outre la mise en place de la réalité augmentée au sein de l'application officielle afin de pouvoir tester des meubles, le suédois s'est également lancé dans la domestique et les objets connectés.



Cette fois, le constructeur officialise une collaboration avec ASUS (ROG) afin de commercialiser des accessoires gaming et du mobilier.

IKEA fait équipe avec ROG pour se lancer dans le gaming

Nous sommes fiers de lancer la première série de produits conçus spécifiquement pour les joueurs, afin d’amener le confort de l’expérience de jeu à un nouveau niveau.

Quelle belle surprise ! IKEA vient donc d'annoncer ses premiers pas dans le monde du gaming en officialisant une association avec ASUS ROG.



Au programme, on retrouvera dans le catalogue différents accessoires et autres meubles dédiés à la discipline, avec des prix attractifs, comme le suédois sait si bien le faire.



Pour la première fournée, IKEA annonce 30 produits pour améliorer le confort de jeu, sans que l'on connaisse le détail pour l'instant. Il faut dire que ces produits sont en plein développement au IKEA Product Development Center, à Shanghai, en Chine.



