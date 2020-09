Les nouveautés Facebook Connect : Oculus Quest 2, Projet Aria

Il y a 58 min (Màj il y a 36 min)

Corentin Ruffin

Voilà une période chargée en annonce... Alors qu'Apple nous a offert un beau premier keynote hier, dévoilant ainsi l'iPad Air 4 et l'Apple Watch Series 6, la Pomme devrait en héberger un prochain à la fin du mois, pour annoncer le nouvel iPhone.



Mais, ce n'est pas tout, puisque Sony dévoilera le prix et la date de sortie de la PlayStation 5, tandis que Facebook, lui, est actuellement en plein direct pour son évènement Connect.



Le célèbre réseau social a ainsi dévoilé ses Oculus Quest 2, mais également d'autres nouveautés liées à la réalité virtuelle.

Oculus Quest 2

Ce n'est pas réellement une surprise, puisque des fuites ont eu lieu ces dernières semaines, nous apprenant quasiment tout sur le nouveau casque Oculus Quest 2.



Ainsi, Mark Zuckerberg a dévoilé la nouvelle version de son petit bijour de réalité virtuelle, avec deux modèles disponible : l'un avec 64 GB de stockage, l'autre avec 256 GB.



À l'intérieur, on retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon XR2 et 6 GB de RAM tandis que l'affichage pour chaque oeil se fixe à 1832 x 1920 pixels.



Plus léger et plus petit, il s'accompagne des deux Touch Controllers et est rétrocompatible avec le catalogue Oculus Quest. L'autre belle nouvelle, c'est que Facebook annonce un partenariat avec Ubisoft pour des titres Assassin's Creed et Splinter Cell en VR : nous n'en savons pas plus pour le moment si ce n'est que les jeux sont développés par le studio Red Storm en Caroline du Nord.



Le gros plus, c'est son prix bien plus attractif : disponible le 13 octobre prochain, il faudra débourser 349 euros pour le modèle 64 GB et 449 euros pour celui à 256 GB.



Les précommandes sont lancées à cette adresse !



Le Projet Aria

On le sait, tout comme Apple, Facebook travaille en interne sur un projet de lunettes de réalité augmentée pour Monsieur Tout-le-monde. Si la commercialisation n'est pas pour tout de suite (on parle d'une décennie), on sait désormais que des tests sont déjà en cours, et c'est prometteur...



En effet, le réseau social a pour objectif, avec ses premiers testeurs, de cartographier le monde réel avec un réseau de capteurs portés sur la tête de centaines d'employés.



Le but ultime ? Donner vie à LiveMaps, un scan spatial du monde réel, pour en faire un tableau de cartes 3D qui serviront à la navigation en portant les fameuses lunettes.



De plus, les développeurs travaillent sur un assistant IA au sein des lunettes, tout comme la compatibilité avec le suivi oculaire, ce qui n'est pas le cas avec les casques VR actuels de Facebook.

Les lunettes intelligentes

Ils vont être la prochaine étape sur la voie des lunettes de réalité augmentée.

Vous l'aurez compris, s'il ne s'agit pas encore des lunettes prévues dans le projet Aria, on parle tout de même de lunettes intelligentes prévues pour l'année prochaine.



En partenariat avec EssilorLuxottica, propriétaire de Ray-Ban (les lunettes en porteront la marque), on ne sait pas grand chose de ces dernières si ce n'est qu'elles "combineront les applications et technologies Facebook, le leadership de la catégorie de Luxottica et les marques emblématiques, et la technologie avancée des verres d'Essilor pour aider les gens à rester mieux connectés avec leurs amis et leur famille".



Le prix des lunettes, le nom et d'autres détails seraient publiés plus près de la date de lancement.





Article en cours de rédaction...