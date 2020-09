GoPro officialise la Hero9 Black (5K, second écran couleur...)

Guillaume Gabriel

Cette semaine est forte en annonces dans le milieu du high-tech : après Apple, ses nouveaux iPad et l'Apple Watch Series 6, Facebook et son Oculus Quest 2, Sony qui s'apprête à dévoiler la date de sortie de sa PlayStation 5, voilà que GoPro second écran couleur.



La caméra sportive, connue mondialement pour ses performances et ses fonctionnalités, révolutionne une nouvelle fois le marché. Cette Hero9, outre une compatibilité avec la 5K, embarque désormais un second écran couleur et une meilleure autonomie.

GoPro Hero9 Black : de la 5K et un second écran couleur

Qu'elle est prometteuse, cette nouvelle Hero9 Black : GoPro frappe une nouvelle fois très fort avec sa nouvelle caméra, et une très grande nouveauté ! En effet, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, on retrouve désormais un écran avant, couleur LCD, de 1,4 pouce.



Une véritable aubaine pour les créateurs et leurs vlogs, qui étaient les premiers à pointer du doigt ce manque que d'autres concurrents mettent déjà en avant. À l'arrière, y a également du mieux avec un écran de 2,27 pouces, soit une augmentation de 16%.







Pour faire face à une autre critique survenue lors de la commercialisation de la GoPro Hero8 Black, mais également à une hausse de la consommation, le groupe met en place une batterie de 1720 mAh pour un gain d'autonomie de 30%



Avec son nouveau capteur de 23,6 mégapixels, la caméra peut filmer jusqu’en 5K à 30 images par seconde, avec des photos de 20 MP...



La Hero 9 Black est disponible dès aujourd’hui au tarif de 479,99 euros.