Fortnite : Sauver le monde ne sera plus disponible sur Mac à partir du 23 septembre

Quand on parle de Fortnite, il y a 99.99% de chance que ça soit du Battle Royale. Cependant, le jeu d'Epic Games ne se limite pas qu'au mode compétitif où l'on doit terminer premier sur un serveur de 100 joueurs. Fortnite c'est aussi un mode histoire baptisé "Sauver le monde" qui rencontre beaucoup de succès ! Malheureusement, tout comme le Battle Royale, le mode histoire est confronté au conflit qui oppose Epic Games et Apple.

Epic Games annonce la fin de "Sauver le monde" sur Mac

Les premiers concernés par ce conflit, c'est sans aucun doute les joueurs. Les fidèles de Fortnite ne peuvent plus profiter des dernières nouveautés sur iPhone, iPad et Mac depuis maintenant plusieurs semaines. Ce conflit parti pour durer dans le temps continue à faire des ravages puisque désormais c'est le mode histoire qui va devenir inaccessible sur macOS.

Dans un communiqué officiel, Epic Games explique :

Apple empêche Epic de signer des jeux et des correctifs pour la distribution sur Mac, ce qui met fin à notre capacité à développer et à proposer Fortnite: Save the World pour la plate-forme. Plus précisément, notre prochaine version v14.20 entraînera des bogues pour les joueurs sur la version 13.40, ce qui entraînera une très mauvaise expérience. Étant donné que nous ne sommes plus en mesure de signer des mises à jour et de publier des correctifs pour ces problèmes, à partir du 23 septembre 2020, Fortnite: Save the World ne sera plus jouable sur macOS.

Face à cette situation exceptionnelle à laquelle s'attendait un peu Epic Games, l'entreprise explique qu'elle va procéder à un remboursement des joueurs qui ont acheté l'un des packs de fondateur ou de démarrage de "Sauver le monde". Pour être éligible au remboursement, il faut avoir lancé une partie sur ce mode de jeu entre le 17 septembre 2019 et le 17 septembre 2020. Tous ceux qui ont acheté le jeu, mais qui n'ont pas lancé de partie sur cette période ne seront pas remboursés.



Epic Games regrette bien évidemment de ne plus pouvoir mettre à jour son mode histoire, mais l'éditeur rappelle que Sauver le monde reste disponible sur les autres plateformes comme sur PC, PlayStation ou encore Xbox.

Ce conflit entre les deux entreprises risque de durer encore longtemps puisque le procès n'en est qu'au début et Apple comme Epic Games campent sur leur position. Pour rappel, une audience aura lieu le 28 septembre pour tenter d'apporter un début de réponse aux exigences des deux parties.

Du côté d'Epic Games on demande un retour forcé de Fortnite sur l'App Store. Du côté d'Apple on demande le remboursement des revenus générés avec le paiement direct et une injonction contre le paiement direct si Fortnite revient un jour dans l'App Store.