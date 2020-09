Les premiers tests et avis sur l'iPad Air 4

Medhi Naitmazi

Si l'iPad Air 4 ne sortira qu'en octobre, certainement avec les iPhone 12, Apple a tout de même autorisé certains Youtubeurs chinois à prendre en main la dernière tablette de la marque.



Les iPad 8 et Apple Watch 6 / SE ont eu le droit à des tests dans la presse américaine, mais l'iPad AIr 4 reste pour le moment cantonné au pays de production.

Ils ont déjà testé l'iPad Air 4

Malgré le fait que ces vidéos ne soient pas en anglais, encore moins en français, on peut apprécier les nouveautés de l'iPad Air 4 qui arbore un nouveau design hérité de l'iPad Pro 2018, un bouton Touch ID unique qui est désormais situé sur le bouton Power, une port USB-C, des hauts-parleurs stéréo ou encore la nouvelle puce A14. Sans oublier des coloris assez sympa en rose, bleu et vert, en plus des gris sidéral et argent.



Si vous avez suivi la présentation de l'iPad Air 4, ainsi que celle d'iPadOS 14 qui apporte de nombreuses nouveautés intéressantes pour les iPad, notamment pour ceux qui ont l'Apple Pencil (le Air 4 supportant la version 2), en revanche on constate quelques détails qui nous avaient échappé jusqu'ici.



En premier lieu, le bouton Power est bien plus large qu'auparavant. Apple a supprimé le bouton d'accueil pour avoir un écran bord à bord, mais a du revoir le composant qui sert à allumer ou éteindre l'appareil pour intégrer le capteur d'empreintes. Ce n'est pas une critique, mais c'est bon de le savoir. Les premiers avis sont d'ailleurs positifs sur ce point.

iPad Air 3 en haut / iPad Air 4 en bas

Ensuite, on s'aperçoit que la bordure noire qui encadre l'écran est un peu plus épaisse que sur l'iPad Pro, un peu comme la différence entre un iPhone 11 et un iPhone 11 Pro. D'où la taille de 11 pouces pour le Pro et 10,9 pouces pour le Air 4 annoncée par Apple. La différence est ici plus faible que sur les smartphones Apple.

iPad Pro à gauche / iPad Air 4 à droite

Enfin, la puissance de l'iPad Air 4 est vraiment impressionnante, certains testant des jeux derniers cris, d'autres faisant du mixage audio pour démontrer les capacités de la bêta. C'est fluide en toute circonstance, et rien ne semble pouvoir l’essouffler, d'autant que l'écran se montre largement à la hauteur de la gamme Pro, même si le taux de rafraichissement ne monte pas aussi haut sur les quelques dizaines de titres compatibles.

Bref, le pari semble réussi pour Apple qui place un iPad Air 4 entre l'iPad Pro 11 pouces et l'iPad 8, tant en termes de prix que de technologie. Si l'iPad Air 4 a la dernière puce A14 en 5nm, en revanche elle rend à l'iPad Pro un appareil photo un peu moins performant (même si son capteur est le principal du Pro), pas de scanner Lidar et pas d'écran 120 Hz. Relisez notre comparatif complet entre les iPad 2020.





Les précommandes sont ouvertes chez Apple et bientôt chez Amazon à 669€.

Les vidéos tests de l'iPad Air 4