Comment créer un thème iOS avec Widgetsmith (icônes et widgets)

Si l'une des plus grandes différences entre iOS et Android a toujours été la personnalisation, iOS 14 vient de réduire sévèrement l'écart. Outre les astuces qu'on a égrenées, iOS 14 et iPadOS 14 apportent surtout de grandes nouveautés comme des widgets à intégrer sur l'écran d'accueil.



Le système d'exploitation mobile de Google perd donc un avantage sur celui d'Apple, à savoir un contrôle poussé de l'apparence. Apple a longtemps limité ce genre de chose au nom de la cohérence et de l'expérience. iOS 14 change la donne, mais iOS 12 avait déjà enclenché le processus.

Des thèmes sans jailbreak sur iOS 14

On le voit partout depuis la sortie d'iOS 14, sur Twitter, Snapchat, Reddit et autre TikTok, les utilisateurs s'amusent comme des petits fous à personnaliser leur iPhone et iPad. Les thèmes combinent des icônes d'applications personnalisées, des fonds d'écran et des widgets. Certains résultats sont horribles, mais d'autres valent le détour comme ceux sur Super Mario, Animal Crossing, Harry Potter, Minecraft, Playstation ou même iOS 6. Oui, des nostalgiques ont recréé l'ambiance pré-flat design, ce qui nous rappelle les folles années des skins Winamp. Nul besoin d'avoir jailbreaké son iPhone, génial.



Voici donc un petit tutoriel qui vient garnir notre rubrique iPhone Facile. Attention, ces astuces sont aussi sympathiques que fastidieuses !



Comment ça marche la personnalisation ?

Pourquoi autant de bruit maintenant ? C'est en partie à cause de la sortie d'iOS 14, qui a donné la possibilité d'ajouter des widgets sur l'écran d'accueil. Habituellement, les widgets sont utilisés pour ajouter une fonctionnalité d'accès rapide à votre écran d'accueil, vous permettant de voir des informations sur les rappels, la météo ou les rendez-vous du calendrier en un coup d'œil, sans parler des news iSoft. Mais vous pouvez également les utiliser pour afficher n'importe quelle image de votre choix, ce qui a conduit les utilisateurs à les transformer en cadres photo. D'autres vont plus loin en recréant des widgets natifs mais avec un nouveau look.





Les autres options de personnalisation dont les utilisateurs profitent sont beaucoup plus anciennes. Le choix de votre propre fond d'écran est évidemment une option qui existe depuis des décennies, mais la création d'icônes personnalisées n'a été rendue possible que par l'application Raccourcis d'Apple. Cela a été introduit pour la première fois en 2018 dans iOS 12 et vous permet d'automatiser certaines actions dans iOS. Les gens utilisent des raccourcis pour créer des icônes d'applications personnalisées depuis quelques temps, mais il semble qu'avec la sortie d'iOS 14 et l'arrivée des widgets, de nombreuses personnes découvrent à nouveau cette fonctionnalité.



Créer votre propre écran d'accueil personnalisé est facile mais prend du temps. Vous aurez principalement besoin des éléments visuels : un fond d'écran personnalisé et un pack d'icônes associé. Certains concepteurs les partagent via des packages faciles à télécharger, mais un peu de recherche sur Google vous donnera généralement ce dont vous avez besoin. Il faudra parfois sortir Photoshop pour découper des éléments et les exporter en PNG.



Voici quelques exemples de thèmes créés par des utilisateurs pour iOS 14 :

just spent the last hour and a half doing this #ios14homescreen pic.twitter.com/GTt8ZeAd83 — Poof (@Poofdraws) September 20, 2020

Used the ios 6 icons for my homescreen #ios14homescreen pic.twitter.com/6Q6MpCMrUn — Alvarez🦜 (@alvarezbenjaro) September 19, 2020

made mine look like a ps2 memory card screen✍️ #ios14homescreen pic.twitter.com/ZYiZ9LQtTW — jenni (@wholelottajenni) September 21, 2020

Original icon pack, which also has the day time version of the wallpaper!https://t.co/2j8jgcUR2y — gen ̖́ - @ ginkgo island ★彡 (@okpng) September 20, 2020

Les widgets : Widgetsmith !

Pour ajouter des widgets personnalisés à votre écran d'accueil, vous devez télécharger une application appelée Widgetsmith. Une fois téléchargée, ouvrez simplement l'application et cliquez pour créer la taille de widget de votre choix. Vous pouvez ensuite personnaliser les widgets iOS par défaut tels que l'horloge et le calendrier avec différentes polices et couleurs, ou créer un widget qui affiche une image statique. Une fois que vous avez créé votre widget, accédez alors à votre écran d'accueil, appuyez longuement sur l'écran pour afficher les options de personnalisation, puis cliquez sur le signe "+" en haut à gauche de votre écran pour ajouter un widget. Faites défiler vers le bas pour trouver vos créations Widgetsmith. C'est un widget comme un autre.



Widgetsmith propose des tas de widgets qui peuvent piocher dans vos statistiques de Santé, la météo, l'horloge, vos photos ou encore le calendrier par exemple. C'est ensuite à vous de décider du rendu final en jouant sur la taille, les typos, la couleur, etc.

Télécharger l'app gratuite Widgetsmith

Les icônes ? Raccourcis !

Enfin, pour ajouter des icônes d'applications personnalisées, vous devez télécharger l'application Raccourcis d'Apple. Une fois que vous avez cela, ouvrez-la et cliquez sur le signe "+" en haut à droite pour créer une nouvelle application. Ensuite, allez > Ajouter une action > Script > Ouvrir l'application > Choisir, puis sélectionnez l'application que vous souhaitez personnaliser. Une fois que vous avez fait cela, cliquez sur "Suivant" en haut à droite, nommez l'application, puis cliquez sur Terminé.



Ensuite, pour personnaliser l'icône et l'ajouter à votre écran d'accueil, cliquez sur le menu à trois points à côté de l'action de raccourci que vous venez de créer, puis cliquez à nouveau sur le menu à trois points, puis sélectionnez "Ajouter à l'écran d'accueil". Cliquez ensuite sur l'icône sous le volet « Nom et icône de l'écran d'accueil » et sélectionnez l'image que vous souhaitez utiliser à partir de votre pellicule.



Il faudra évidemment refaire la manipulation pour chaque icône personnalisée. En revanche, il y a une chose à savoir très ennuyeuse : chaque fois que vous cliquez sur une application, elle passera d'abord par l'application Raccourcis, puis à l'application de votre choix. A vous de choisir entre esthétique et rapidité.

PS : nous ne vous parlerons pas de personnaliser le fond d'écran, nul doute que tout le monde sait le faire.