Apple propose de nouveaux outils marketing aux développeurs (QR Code)

Il y a 40 min (Màj il y a 32 min)

Julien Russo

Sur l'App Store il y a plus de deux millions d'applications, dont parfois plusieurs milliers dans la même thématique. Quand on vient de développer une application qui a pris plusieurs mois sur notre temps personnel, on voudrait que cette app soit la plus téléchargée de sa catégorie (ce qui est normal). Cependant, il n'est pas toujours simple de promouvoir une application iOS, iPadOS, watchOS ou macOS ! Justement, Apple vient de réagir pour aider les développeurs.

Un rafraichissement complet des outils de marketing avec des QR Codes

Apple ne propose pas que des outils de développements ou de gestions d'application, la firme de Cupertino met aussi en place des outils de marketing pour promouvoir facilement et rapidement son app une fois mise en ligne sur l'App Store.

Aujourd'hui, l'entreprise vient de procéder à l'ajout de nouvelles possibilités de partager son application. En effet, la totalité des développeurs sur l'App Store peuvent maintenant accéder à plusieurs outils comme les liens personnalisés, les liens courts ou encore des QR Codes.

Apple explique dans une courte note :

Tirez parti des nouvelles ressources marketing pour promouvoir vos applications dans le monde entier. Vous pouvez désormais générer des liens courts ou un code intégrable qui mènent à votre page produit App Store et afficher votre icône d'application, un code QR ou un badge App Store. Téléchargez les badges localisés de l'App Store, l'icône de votre application, etc.

Ce qui est pratique c'est que pour promouvoir une application, vous n'êtes pas obligé d'être le développeur. Tout le monde peut récupérer le QR Code d'une application en accédant à cette page disponible sur le site d'Apple.

Nous avons généré le code de l'application iSoft en seulement 5 secondes, le voici :

Apple nous a proposé de choisir une autre couleur pour le fond du QR code (blanc, noir ou bleue) et nous avons eu la proposition d'intégrer le logo de l'application iSoft au milieu du QR code !

Un bouton "Télécharger dans l'App Store" est aussi disponible avec le choix de la couleur de fond (noir ou blanc) ainsi que le choix de la langue.

En ce qui concerne le QR code, quand j'ai rédigé cet article, mon iPhone n'était pas à proximité. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes arrivé sur la fiche de l'application et si le bouton "Obtenir" a bien fonctionné.