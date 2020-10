SanDisk lance deux nouveaux SSD portables de 1 000 à 2 000 Mo/s

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

2

La célèbre entreprise américaine spécialisée dans les produits à base de mémoire flash, San Disk, vient de commercialiser deux nouveaux SSD portables très prometteurs.



En effet, les Sandisk Extreme Portable V2 ont la particularité impressionnante de pouvoir atteindre des vitesses en lecture/écriture de 1050 Mo/s et 1 000 Mo/s.



De quoi laisser rêveur...

SanDisk dévoile les monstres Extreme Portable V2

Bénéficiez de performances SSD NVMe™ élevées avec des vitesses de lecture et d'écriture pouvant atteindre respectivement 1050 Mo/s et 1000 Mo/s dans un disque portable haute capacité, parfait pour créer du contenu incroyable ou capturer des images exceptionnelles

Vous l'aurez compris, on parle de deux monstres capables d'attendre des vitesses de 1050 Mo/s et 1 000 Mo/s, performance réservée habituellement pour la version Pro des supports de stockage.



Cette dernière se met également à jour, atteignant une vitesse de 2 000 Mo/s... Il faut dire que le constructeur croit beaucoup en ces SSD portables, permettant un transport sécurisé "grâce à une protection contre les chutes allant jusqu'à deux mètres et à une résistance à l'eau et à la poussière IP555, ce disque résiste aux aléas de la vie".



Si vous souhaitez acheter l'un des modèles de la famille Extreme (500 Go - 159 €, 1 To - 251 €), c'est chez WesternDigital. Sinon la version 1 des Extreme Portable est chez Darty.