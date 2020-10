SensorKit : un nouveau framework pour les développeurs Apple

SensorKit permettra de récupérer des données et des mesures dérivées à partir des capteurs d’un iPhone ou d’une Apple Watch couplée. Il s’agit ici d’informations préliminaires sur une API ou une technologie en développement. Ces informations sont susceptibles d’être modifiées et les logiciels mis en œuvre conformément à cette documentation doivent être testés avec le logiciel du système d’exploitation final.

Apple vient de racheter la marque SensorKit. Ce nouveau framework va permettre aux développeurs qui ont des applications en cours de développement, d'avoir accès à de nouvelles API qui auront la capacité de prendre en charge les données des capteurs que ce soit pour l'iPhone ou l'Apple Watch. Le document évoque même les casque AR et autres accessoires.

Apple va proposer aux développeurs un nouveau framework nommé SensorKit. Voyons ensemble à quoi va-t-il servir dans un futur plus ou moins proche.

