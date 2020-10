Benchmark de la puce A14 de l’iPad Air 4 et ses 4 Go de RAM

L’iPad Air 4, annonce le 15 septembre par Apple, est à quelques jours de sa sortie. Alors que la tablette a profité du coronavirus pour voler la vedette à l’iPhone 12 en lui empruntant sa puce A14, voilà un nouveau benchmark qui permet de comparer la nouvelle tablette avec la précédente mais aussi l’iPad Pro 2020 qui tourne avec un processeur A12Z.

Geekbench dévoile les performances de la puce A14

Après un hypothétique test d’iPhone 12 sur AnTuTu, c’est l’outil Geekbench qui référence la puce A14 mais cette fois sur l’iPad Air 4. La tablette Apple obtient le score de 1 583 points en mono-core et 4 198 points en multi-core.



L’A14 Bionic est la première puce mobile à être gravée en 5nm. Elle tourne ici à une fréquence de 2,99 GHz et possède six cœurs pour les calculs - dont deux pour les calculs gourmands - et quatre cœurs pour la partie GPU.



Par rapport à la puce A13 de l’iPhone 11 et ses scores de 1 322 et 3 010 points, le gain de performances est respectivement de 20% et 39%. Pas mal.



En revanche, quand on compare la puce A14 avec la puce A12Z (ou même A12X qui est identique mais dont un coeur GPU a été désactivé), l’A14 fait mieux avec un seul cœur mais pas en multi.

L’iPad Pro 2020 affiche un score de 1 118 points en mono et 4 564 points en multi. On sent que les huit cœurs font la différence, même en 7nm.

4 Go de RAM

Le benchmark réalisé sur Geekbench permet enfin de relever une information importante puisque la fiche technique indique que l’iPad Air de quatrième génération embarque 4 Go de RAM. C’est donc un giga de mieux que l’iPad Air 3 et sa puce A12.



Reste désormais à attendre le lancement commercial officiel, les revendeurs dont les Apple Store ayant reçu leur matériel publicitaire pour l’iPad Air 4 la semaine dernière.