iPad Air 4 : Intégrer Touch ID dans le bouton d'alimentation n'a pas été facile

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Le 15 septembre dernier, la gamme iPad Air a connu son plus gros changement depuis sa création. Se rapprochant plus de son grand frère l'iPad Pro, la tablette a révolutionné la façon dont Apple a placé jusqu'ici le Touch ID. John Ternus le vice-président de l'ingénierie matérielle d'Apple s'est exprimé dans le podcast d'iJustine et Jenna Ezarik.

Un véritable challenge

Lors de son Apple Event de la rentrée, Apple a dévoilé de nouveaux produits dont un nouvel iPad Air 4 qui avait enflammé les rumeurs les mois qui avait précédé. Au programme, nous avons eu le droit à la puce A14 Bionic, à un écran de 10,9 pouces avec des bords très fins et une compatibilité avec l'Apple Pencil !

Ce qui a fait beaucoup parler c'est ce changement majeur en ce qui concerne le lecteur d'empreinte Touch ID. Jusqu'ici, la firme de Cupertino l'avait toujours intégré dans un bouton Home qui se situait en bas de l'écran. Cependant, Apple voulait que l'iPad Air 4 se rapproche du style "iPad Pro", deux solutions étaient alors possibles...

Intégrer le Face ID et supprimer le Touch ID (ce qui aurait été plus coûteux à la production et donc moins de rentabilité)

Intégrer le Touch ID différemment

L'Apple Park a sélectionné la deuxième solution. Après de longs mois de travail, les ingénieurs d'Apple ont réussi à proposer un Touch ID dans le bouton d'alimentation ! Le compromis parfait pour apporter un design plus moderne avec des bords moins épais.

Si pour nous consommateur on se dit "il n'y a rien de compliquer à réaliser ce changement", en réalité ce ne serait pas aussi simple.

Lors de leurs participations au podcast "Same Brain", le vice-président marketing d'Apple Bob Borchers et le vice-président de l'ingénierie matérielle John Ternus ont expliqué comment cela avait été possible et toutes les difficultés qu'ils avaient rencontrées pour intégrer le Touch ID dans un bouton d'alimentation.



Selon Borchers, ce qu'on fait les ingénieurs d'Apple est un "exploit incroyable". Puisque s'il est plutôt rapide à intégrer un capteur Touch ID dans un bouton, mais il est nettement plus difficile d'obtenir des capacités optimales et toute la sécurité que l'on connait depuis la première version.

John Ternus a déclaré :

Nous voulions arriver à la conception plein écran et nous voulions donc nous débarrasser du bouton Home sur le bas de l'écran, et nous avons donc dû trouver un autre emplacement pour le capteur Touch ID.

Ce qui l'a rendu si difficile, c'est le rapport hauteur / largeur très étroit dont il dispose. Ce qui a rendu le défi si difficile, c'est le rapport hauteur/largeur vraiment étroit qu'il présente. Si vous y réfléchissez bien, il ne voit qu'une plus petite partie de votre empreinte digitale que ce que pouvait faire un capteur traditionnel, vous savez, notre ancien capteur.



Le nouveau capteur Touch ID doit être incroyablement sensible et il doit également capturer au fur et à mesure du processus d'inscription, puis à mesure qu'il continue de s'adapter au fil du temps, une vue plus large des empreintes digitales. Donc, peu importe comment vous le touchez avec votre doigt, il a capturé cette partie particulière et ainsi il peut faire le match.

Le nouveau Touch ID de l'iPad Air 4 a aussi nécessité beaucoup de travail d'algorithme, chaque ingénieur avait dans l'esprit que c'était la sécurité de vos données qui étaient mises en jeu. Le Touch ID est comme un mot de passe, il a pour mission de sécuriser l'appareil et il était obligé qu'il soit tout aussi performant dans un tout petit espace.