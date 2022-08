Un bouton Touch ID sur le côté de l’iPad 10 ?

Une étrange rumeur suggère que l'iPad de 10e génération sera doté d'un bouton Touch ID sur le côté et d'une caméra FaceTime HD placé sur la largeur. Le prochain iPad le moins cher d'Apple pourrait être doté d'un bouton d'alimentation intégrant le capteur d'empreintes et d'une caméra FaceTime repositionnée, selon le blog japonais Mac Otakara.

Un design plus proche des iPad Air et iPad mini

Le rapport cite plusieurs sources chinoises qui affirment que les rendus présumés de l'iPad 10 partagés au début du mois ne représentent pas précisément la position de Touch ID ou de la caméra FaceTime en façade de l'appareil.

Premièrement, alors que les rendus montraient le nouvel iPad avec un bouton d'accueil classique sur la partie inférieur de la bordure, le rapport suggère que l'appareil pourrait avoir un bouton d'alimentation Touch ID sur le bord supérieur du châssis, comme les derniers modèles iPad Air 5 et iPad mini 6.



Deuxièmement, le rapport affirme que la caméra avant pourrait être positionnée sur la largeur droite de l'appareil pour une utilisation en mode paysage. Pour appuyer cette thèse, nos confrères indiquent que la fonction Center Stage d'Apple, qui permet de rester cadré pendant les appels vidéo, fonctionne mieux lorsque l'iPad est placé en orientation paysage.



Enfin, l'article du jour confirme que les précédents rendus de l'iPad de 10e génération montraient avec précision les dimensions globales de l'appareil. Si tout cela est vrai, alors l'iPad 10 sera doté d'un écran LCD plus grand de 10,5 pouces, d'un port USB-C, d'une puce A14 Bionic, de la prise en charge de la 5G sur les modèles cellulaires, de bords plus fins et plats. À titre de comparaison, l'iPad 9 dispose d'un écran de 10,2 pouces et d'une puce A13 Bionic.



La production de masse de l'iPad de 10e génération serait en cours. Apple devrait annoncer l'appareil lors d'un événement en octobre, en partie parce que iPadOS 16 aurait été retardé d'un mois, même s'il convient de noter que l'iPad de neuvième génération a été dévoilé en septembre 2021 aux côtés de l'iPhone 13 et d'un nouvel iPad mini 6.