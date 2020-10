Amazon réduit de 400€ le prix du iRobot Roomba i7

Le Prime Day n'a pas encore commencé, mais Amazon casse déjà le prix de certains produits. C'est le cas avec le plus haut de gamme des robots aspirateurs le iRobot Roomba i7 avec sa station de vidage automatique des saletés récupéré pendant le nettoyage. Si vous êtes intéressé, vous pouvez profiter d'une réduction de 400€ !

Le Roomba i7 en méga promotion

Si vous cherchez un robot aspirateur et que vous êtes prêt à y mettre le prix, nous vous conseillons le iRobot Roomba i7. Ce modèle a tout ce qu'on peut rechercher dans les caractéristiques d'un robot aspirateur... À commencer par sa capacité à se vider tout seul une fois que le nettoyage est terminé !

La majorité des robots ont besoin qu'on vide leur bac de saleté une fois par semaine, avec le Roomba i7, une fois qu'il retourne à sa "Clean Base", il procède à une procédure d'autovidage. Vous aurez besoin de changer le sac la base qu'une fois tous les deux mois.

Ce modèle d'aspirateur est également équipé d'une cartographie avancée, au bout de quelques nettoyages il connait par coeur votre logement et sait directement où agir quand vous lui demandez un nettoyage par zone. Vous pouvez lui demander d'aller nettoyer la cuisine via l'application ou par les assistants vocaux Google Assistant et/ou Amazon Alexa. Si ça, ce n'est pas le futur...



Le nettoyage se fait en plusieurs étapes, le Roomba i7 possède deux extracteurs en caoutchouc multisurfaces associées à une aspiration tellement puissante que le constructeur assure qu'elle est 10 fois plus importante que le Roomba série 600.

L'application iRobot Home est tout aussi révolutionnaire que le robot, puisqu'elle va vous permettre une gestion complète de votre aspirateur. Vous pourrez programmer les nettoyages, définir les pièces, mais aussi choisir que le robot commence son travail au réveil, quand vous partez au travail, après manger...

La particularité du iRobot Roomba i7 c'est sa capacité à vous connaitre, à s'habituer à votre mode de vie et ne pas vous déranger dans les moments où vous avez besoin de tranquillité.



Si vous avez du carrelage, de la moquette, du parquet... L'iRobot Roomba i7 a été conçu pour apporter une efficacité et un déplacement sur tout type de surface, il sait même s'adapter à des tapis épais pour avancer et faire son travail !

L'autonomie est d'une heure, un détail assez décevant à ce tarif, mais comme les autres robots, s'il n'a pas fini son nettoyage, il retourne se recharge puis se rend à nouveau à l'endroit où son processus s'est mis en pause.

Le iRobot Roomba i7 est proposé à un tarif de 799€ au lieu de 1 199,99€ pendant une durée indéterminée. Il est éligible à la livraison Prime pour le recevoir gratuitement en 24 heures.



