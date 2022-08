Amazon rachète les aspirateurs Roomba d'iRobot pour 1,7 milliard

Amazon s'aventure sur le marché des robots ménagers. La société a conclu un accord pour acquérir iRobot, le créateur des aspirateurs robots Roomba. L'acquisition s'élève à 1,7 milliard de dollars et laisse Colin Angle au poste de PDG d'iRobot. Les deux entreprises n'ont pas précisé quand elles prévoyaient de conclure l'opération, mais cela dépendra de l'approbation des actionnaires d'iRobot et des autorités de réglementation.

Les aspirateurs Roomba sous le giron d'Amazon

Dans le communiqué de presse, Amazon n'a précisé l'idée derrière ce rachat. Le vice-président senior d'Amazon Devices, Dave Limp, a mis l'accent sur la capacité d'iRobot à " réinventer la façon dont les gens nettoient " et a déclaré qu'il avait hâte d'inventer des produits avec sa nouvelle équipe. M. Angle a déclaré qu'Amazon partageait la "passion" d'iRobot pour les produits domestiques innovants et a estimé que le géant de l'Internet était un bon partenaire.



Une fusion réussie mettra fin à 32 ans d'indépendance pour iRobot. La société a été fondée en 1990 par des chercheurs du MIT, et s'est d'abord concentrée sur les robots militaires comme PackBot. Ce n'est qu'en 2002 que la compagnie a présenté le premier Roomba - un robot aspirateur rapidement devenu populaire et qui s'est vendu à un million d'unités en 2004. Après l'avènement des smartphones grâce à l'iPhone, l'entreprise a élargi sa gamme pour inclure des produits tels que des vadrouilles robotisées (Braava), et a vendu son activité militaire en 2016.

Alors qu'elle s'en sortait généralement bien ces dernières années, iRobot a affiché une perte lors de son dernier trimestre et a vu ses revenus et ses réserves de trésorerie diminuer. Elle a également mis en garde contre une croissance plus faible en raison de l'impact potentiel de l'inflation et de la réduction de la demande des clients à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La société espérait pouvoir renouer avec la rentabilité et même dépasser ses attentes passées, mais elle pourrait ne plus avoir à s'inquiéter autant avec l'aide d'Amazon.

