Amazon rachète Imagine Entertainment, fin de la collaboration avec Apple TV+

Pour son activité dans le streaming, Apple a rapidement compris qu'il était impossible de créer des contenus qu'avec Apple Studios, les partenariats étaient une étape inévitable pour fournir à Apple TV+ des nouveaux films et séries. Apple s'est rapproché en 2021 de la société de production cinématographique "Imagine Entertainment", un accord qui est aujourd'hui définitivement terminé, car la société appartient maintenant à Amazon.

Amazon rachète et Apple est directement exclu des collaborations

Afin d'améliorer la quantité et la qualité de ses créations originales, Amazon a décidé de dépenser plusieurs millions de dollars dans l'acquisition d'Imagine Entertainment. La société de production cinématographique et télévisuelle américaine fondée en 1986 par Ron Howard et Brian Grazer est connue dans le monde entier pour avoir produit des pépites comme Apollo 13, The Da Vinci Code, A Beautiful Mind ainsi que des séries américaines très populaires comme Arrested Development, 24 heures chrono et Empire.



Entre Apple et Imagine Entertainment, la collaboration avait plutôt bien fonctionné, la société de production a participé à des contenus comme Dear..., ou encore Little America qui n'ont pas été des succès saisissants, mais qui ont permis tout de même à Apple TV+ de générer de nombreuses souscriptions.

Aujourd'hui, Imagine Entertainment est la propriété d'Amazon, la société a été acquise après 37 ans d'activité et de collaborations avec les plus grands producteurs, réalisateurs, scénaristes et services de streaming dans le monde.



Le président d’Imagine Entertainment, Justin Wilkes, a déclaré à The Hollywood Reporter :

Brian, Ron et moi-même, ainsi que toute l’équipe d’Imagine, y compris Karen Lunder, présidente d’Imagine Features, et Sara Bernstein, présidente d’Imagine Documentaries, sommes ravis d’avoir un foyer chez Amazon et de poursuivre notre désir commun de faire des films à grand spectacle qui inspirent, élèvent et divertissent le public.

Jennifer Salle, responsable chez Amazon, a également commenté l'acquisition en soulignant la capacité de l'équipe d'Imagine Entertainment à raconter des histoires captivantes.

Qu’il s’agisse d’un drame captivant comme Thirteen Lives ou d’un documentaire poignant comme Lucy and Desi, l’équipe d’Imagine Entertainment a un don incroyable pour raconter des histoires

À partir de maintenant, Imagine Entertainment se concentrera sur la création de contenus originaux exclusifs pour Amazon Prime Video. Les collaborations qu'il a pu y avoir dans le passé sont terminées, notamment celle d'Apple, qui aurait pu aller loin.

Cette acquisition est une étape importante pour Amazon dans sa stratégie de développement de contenu exclusif pour sa plateforme de streaming. Avec l'ajout d'Imagine Entertainment à son portefeuille, Amazon va pouvoir offrir toujours plus de films, séries et documentaires de haute qualité à ses abonnés.