Apple rachète BIS Records, une décision stratégique pour Apple Music Classical

Depuis maintenant plusieurs mois, Apple propose une « extension » d’Apple Music pour les amateurs de musique classique. Apple Music Classical possède depuis son démarrage le plus grand catalogue de musiques classiques au monde, mais ça ne suffit pas pour Apple qui cherche a avoir toujours mieux !

Nouveau rebondissement dans le streaming musical : Apple est sur le point de racheter BIS Records, un prestigieux label classique suédois. Cette décision n’est pas une surprise totale pour les observateurs attentifs de l’industrie, car Apple consolide sa position dans le monde de la musique classique. Cette acquisition potentielle s’inscrit dans le sillage d’une série de mouvements stratégiques de la part d’Apple.



Le géant californien a l’intention d’intégrer BIS Records à Apple Music Classical et Platoon, consolidant ainsi sa présence dans le domaine de la musique classique. Pour rappel, en 2018, Apple a mis la main sur Platoon, une entreprise A&R basée à Londres, spécialisée dans la détection des nouveaux talents. Plus récemment, en 2021, Apple a également acquis Primephonic, une plateforme de streaming dédiée à la musique classique. Celle-ci a par la suite été fusionnée avec Apple Music pour donner naissance à Apple Music Classical.

Fondé en 1973 par Robert von Bahr, BIS Records a une approche unique dans le monde de la musique classique. Depuis sa création, le label se concentre sur des œuvres souvent négligées par d’autres maisons d’enregistrement. Il est largement reconnu pour son vaste catalogue, mais aussi pour son engagement envers une qualité audio irréprochable. Cette semaine, BIS Records marque une étape importante en célébrant son cinquantième anniversaire.



Voici la déclaration du fondateur de BIS Records :

Chers amis,

Il y a quelques jours, BIS Records a eu 50 ans et je suis immensément fier de ce que notre petite équipe de personnes a accompli au cours de ce demi-siècle. La spécialité de la BIS, tout en payant notre dette au répertoire de base, a été de nourrir de jeunes artistes classiques et des compositeurs vivants intéressants et de sauvegarder le trésor musical que nous représentons tous depuis longtemps dans l'avenir. C'est à cette fin que, après mûre réflexion, et après avoir juste eu 80 ans, je suis heureux d'annoncer la nouvelle assez importante que nous avons pris la décision de faire partie de la famille Apple.

Nous avons longuement réfléchi à la façon de maintenir et de construire sur notre histoire prestigieuse et nous avons cherché un partenaire qui ferait avancer notre mission, ainsi qu'une plate-forme mondiale accrue pour apporter de la musique classique à de nouveaux publics dans le monde entier. Apple, avec sa propre histoire d'innovation et d'amour de la musique, est le foyer idéal pour inaugurer la prochaine ère de la musique classique et a fait preuve d'un véritable engagement à construire un avenir dans lequel la musique classique et la technologie travaillent en harmonie. C'est ma vision et mon rêve le plus sincère que nous soyons tous une partie de cet avenir.

Il y a eu de nombreux mouvements ces derniers temps par Apple pour soutenir davantage la créativité dans l'espace classique, dont le moindre n'a pas été la sortie d'Apple Music Classical plus tôt cette année. Apple et BIS partagent également une croyance fondamentale dans l'importance de préserver la qualité audio. Comme vous le savez tous, BIS a toujours été une qualité sonore exceptionnelle, et le dévouement d'Apple au son, ainsi qu'à l'audio spatial, est quelque chose que j'ai suivi avec intérêt.



BIS fera partie d'Apple Music Classical and Platoon. Aussi fier que je sois de cette étape, je suis encore plus fier du fait que tout le personnel de la BRI, y compris moi, ait été retenu. Nous attendons tous avec impatience un avenir, rempli de nouvelles musiques et d'artistes au son d'or grâce à cette force accrue de la musique classique.