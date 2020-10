Sosh supprime son forfait 4G à 19,99€

Sosh simplifie son offre avec la suppression du forfait à 19,99 € par mois. Alors que cet abonnement venait de voir son enveloppe de data doubler en passant de 20 à 40 Go, l'opérateur low cost d'Orange l'a tout bonnement enlevé de son site internet, laissant actuellement quatre forfaits disponibles de 4,99€ à 24,99€.

Surprise en ce début octobre, le forfait historique de Sosh à 19,99€/mois a disparu du site officiel, lui qui proposait 40 Go donc, mais aussi les appels illimités depuis la France et l'Europe ainsi que les SMS illimités. On imagine que le cadeau de l'opérateur la semaine dernière était calculé afin de conserver ses clients actuels sur le forfait 40 Go. Et il est vrai que la différence avec l'offre à 24,99€ au-dessus, elle aussi passée de 50 à 70 Go, était minime.

4 forfaits chez Sosh

Si vous voulez vous abonner à Sosh, il ne reste donc que quatre forfaits avec :

100 Mo (bloqué) à 4,99€ par mois

70 Go à 24,99€ par mois

80 Go à 14,99€ par mois en série limitée jusqu'au 26 octobre 2020

On ne sait pas si il faut le prendre comme une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais toujours est-il que tous les forfaits Sosh sont sans engagement et nécessitent 10€ pour la carte SIM. Ils sont d'ailleurs compatibles eSIM.