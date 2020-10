Apple donne un sursis au service APNs jusqu’au 31 mars 2021

Apple l’avait annonce il y a un an, la première méthode de push notification allait être supprimée, au profit de celle introduite en 2016 et basée sur le protocole HTTP/2.



Initialement prévue pour novembre 2020, la bascule du service APNS ne sera effective qu’au 31 mars 2021. Merci le coronavirus.

Apple donne du supplémentaire aux développeurs pour passer sur son API en HTTP/2

Voici le message publié par Apple :

Si vous envoyez des notifications push avec le protocole binaire historique, nous vous recommandons de mettre à jour l'API APNs basée sur HTTP/2 dès que possible. Vous pourrez tirer parti des fonctionnalités modernes les plus performantes, telles que l’authentification avec un jeton Web JSON, les messages d’erreur améliorés et les retours après notification.



Pour vous donner plus de temps pour vous préparer, la date limite de mise à niveau vers l'API du fournisseur APN a été reportée au 31 mars 2021. Nous vous recommandons de procéder à la mise à niveau dès que possible, car les APN ne prendront plus en charge l'ancien protocole historique après cette date.

Les développeurs de la plateforme Apple le savent, avant début 2016, l'API de notification ne permettait pas d'avoir un retour immédiat après l'envoi d'un push. La seule solution était de passer par un service de feedback peu pratique et surtout désynchronisé. C’est la principale nouveauté de la nouvelle API qui nécessite par contre des ajustements côté serveur avec le support du protocole HTTP/2 plus rapide et plus sûr, ainsi qu'une nouvelle façon de construire la requête portant le payload (le message) à envoyer.

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à lire la documentation complète sur l'envoi de notification push avec la nouvelle API d'Apple.