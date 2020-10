Testez dès aujourd'hui la bêta macOS de myCANAL

Dans le formulaire, il vous sera demandé d'entrer votre nom et prénom , votre identifiant myCANAL, votre adresse mail de contact et de répondre à quelques questions comme par exemple si vous avez déjà testé des bêtas de myCANAL sur d'autres appareils ou encore quel Mac vous utilisez. Une fois envoyé, vous recevrez assez rapidement une réponse sur l'adresse mail renseignée. À l'heure actuelle, le groupe ne propose qu'une bêta fermée , mais une bêta publique devrait prochainement arriver. Pour développer son application myCANAL, le groupe s'est servi de l'incroyable outil d'exportation d'Apple " Catalyst " qui permet d'adapter la version iPad d'une application en version macOS. Il s'agit de l'une des techniques d'Apple mise en place pour renforcer l'attractivité du Mac App Store qui a toujours été un peu délaissé par les développeurs depuis sa création.

Initialement, l'application myCANAL devait être proposée aux utilisateurs macOS en juin , malheureusement suite à quelques petits problèmes techniques rencontrés, l'entreprise a décidé de repousser cette sortie. Pour renforcer la stabilité et éliminer tous les bugs qui peuvent gâcher une expérience utilisateur, Canal a décidé de proposer une version bêta à tous les utilisateurs macOS. Enfin... Pas vraiment tous, puisqu'il y a quelques conditions à respecter ! Pour participer au programme de bêta il vous faudra :

Vous n'en pouviez plus de passer par myCANAL.fr pour voir vos programmes préférés ? Bonne nouvelle, le groupe Canal a décidé de vous simplifier la vie en développant une application macOS qui sera prochainement disponible sur le Mac App Store. Vous pouvez la tester dès aujourd'hui.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.