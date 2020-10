Black Friday 2020 : tout va se passer sur internet cette année

Alexandre Godard

Le Black Friday 2020 se rapproche et connaissant la situation en France qui s'annonce compliquée pour les semaines et mois à venir, on peut donc en conclure que cette année sera un Black Friday 100% sur internet. Les boutiques physiques doivent faire grise mine.

Un Black Friday 2020 pas comme les autres

À partir de ce soir, la France va se retrouver en confinement pour la deuxième fois dans la même année. Le Président l'a évoqué, la plupart des enseignes primordiales/vitales resteront ouvertes mais pour ce qui est du reste, fermeture immédiate. Malgré une promesse de M. Macron de réévalué la situation toutes les deux semaines, nous avons tous très bien compris que cette situation va durer plusieurs semaines et surtout plusieurs mois.



C'est ainsi qu'en nous projetant sur les évènements du mois de novembre, le Black Friday nous ait venu en tête. Vous l'aurez compris, en ce qui concerne la France, il semble bel et bien que nous nous dirigeons tout droit pour un Black Friday 100% digital pour la première fois. C'est Amazon qui s'en frotte les mains.



Pour rappel, le Black Friday 2020 est prévu pour le vendredi 27 novembre. Il est vrai que ces dernières années, les achats en ligne se sont énormément démocratisés et pas mal de monde ne passe plus que des commandes en ligne mais les commandes dans les magasins physiques sont toujours bien présentes tout de même.



Déjà abattu par ce qui se passe en ce moment, les magasins physiques qui louperont le Black Friday de cette année seront surement au fond du trou en pensant à cette nouvelle. Du coup, encore une fois, ce sont les boutiques en ligne qui vont le plus en profiter.



En réfléchissant à tout ça, on se rend tout de même compte que cette pandémie accélère le all digital dans pas mal de domaines et accentue le fait de tout faire par internet. D'ailleurs, les seules entreprises à résister à cette crise sont les valeurs technologiques américaines qui cartonnent sur internet.



Si vous comptiez faire des emplettes pendant le Black Friday, sachez que pour cette année tout se passera sur internet et cela nous fait donc penser au fait qu'a force que tout le monde soit "obligé" de passer par internet, cela va forcément dégrader encore plus vite la situation des boutiques physiques amenés à "disparaître" dans un futur "lointain".



Dites-nous en commentaires si vous attendez le Black Friday et si vous êtes plutôt achat sur internet ou achat en boutique physique ?