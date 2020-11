Confinement : calculer un rayon de 1 km autour de chez soi avec l’iPhone

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Alors que le second confinement est actif depuis vendredi matin, vous savez qu’il faut une attestation pour se déplacer. Si notre raccourci a plu à des milliers d’utilisateurs, certains nous demandent comme calculer un rayon de 1km autour de chez soi pour se promener seul ou en famille.



C’est ce que le gouvernement appelle « les déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. »



Google Maps à la rescousse

Pour calculer la limite d'un kilomètre autour de voyez soi avec l’iPhone, le plus simple reste Google Maps.



Avec l’app de Google ouverte :

Positionnez un repère indiquant votre lieu en maintenant votre doigt sur votre adresse.

Ouvrez le panneau d’information du lieu puis sélectionnez « Mesurer une distance ».

Déplacez ensuite la carte pour déterminer la limite d’un kilomètre

C’est tout, c’est très facile.



Si vous voulez aller plus loin, l’app Rappels d’Apple peut même vous alerter quand vous sortez de la zone.

Un rappel à l’ordre

L’application Rappels vous permet en effet de créer une alerte pour ne pas dépasser la distance autorisée.



Pour cela, il suffit de suivre quelques étapes :

Créez un nouveau rappel.

Cliquez sur l'icône de position (flèche).

Cliquez sur les « ... »

Sélectionnez votre adresse

Glissez alors sur la carte pour établir un rayon de 1 km.

Voilà, vous êtes parés pour sortir confortablement de chez vous ! Le rappel vous enverra une notification quand vous dépasserez la zone.