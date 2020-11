iPad Pro 2021 : C'est LG Display qui a été sélectionné pour l'écran mini-LED

Julien Russo

Comme à son habitude, Apple prépare longtemps à l'avance l'organisation des fournisseurs pour ses futurs produits. Comme vous l'avez vu dans les précédentes rumeurs, l'année 2021 marquera l'arrivée des écrans mini-LED, qui offriront une meilleure gestion de l'énergie, de plus belles couleurs et des noirs plus profonds. Pour Apple c'est clairement l'avenir des écrans !

LG Display est le grand vainqueur

D'après les rumeurs, la firme de Cupertino va nous réserver une grande surprise pour le premier trimestre de l'année prochaine, Apple aurait prévu de sortir le premier iPad Pro avec un écran mini-LED. Une nouveauté qui devait normalement sortir cette année, mais qui a été retardée suite à des problèmes de qualité et une exigence d'Apple non atteinte par les fournisseurs. De plus, la période de pandémie qui a tout ralenti en début d'année n'a pas aidé à respecter le calendrier. L'iPad Pro pourrait donc être le premier produit à basculer sur les écrans mini-LED, les MacBook devraient arriver les mois qui suivront.



La bonne nouvelle c'est que le principal fournisseur pour ses écrans ne sera pas Samsung Display, mais bien LG Display qui a réussi à convaincre Apple grâce à une qualité optimale, mais aussi probablement des prix plus attractifs que Samsung. On se doute bien que c'est un argument qui a du poids quand on voit comment Apple fait tout pour préserver ses marges de bénéfices.

D'après le média Korea IT News, LG Display commencerait la production de ces nouveaux écrans d'ici quelques semaines pour une livraison aux usines d'assemblages partenaires d'Apple courant le début de l'année prochaine. Le rapport explique que c'est Taiwan Surface Mounting Technology et Epistar qui s'occuperait de la finalisation du montage des écrans mini-LED.



Les rumeurs affirment que la migration vers les écrans mini-LED pourrait être massive dès l'année prochaine, la firme de Cupertino aurait pour ambition de proposer jusqu'à 6 appareils différents avec ces nouveaux écrans.

Si Apple fait ce choix, c'est que les avantages sont nombreux et permettront d'augmenter la qualité du contraste, de la reproduction des couleurs ou encore du rétroéclairage des écrans.



L'année 2021 s'annonce grandiose pour LG Display, la filiale de LG devrait augmenter considérablement ses revenus avec la participation en tant que fournisseur principal dans les iPad Pro. À noter également qu'un contrat serait en cours de signature avec Lenovo pour proposer des écrans de PC avec le mini-LED, tout comme Apple, l'entreprise est très attirée par cette nouvelle technologie.

LG Display devrait également proposer du mini-LED sur les écrans LG dès l'année prochaine. Et si l'année 2021 souriait encore plus à LG qu'à Samsung dans le secteur des écrans ?