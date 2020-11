#CouvreFeu : Paris interdit les livraisons de repas à partir de 22h

Julien Russo

Si les yeux sont rivés en ce moment sur les États-Unis et les élections présidentielles, il se passe aussi des choses en France ! Malheureusement, la crise sanitaire empire et oblige notre gouvernement à prendre des mesures encore plus strictes. Après avoir demandé aux restaurants de ne plus proposer la vente sur place, ce sont désormais (encore) les restaurants qui n'ont plus le droit de proposer de la vente à emporter et de remettre des repas à des livreurs entre 22h et 6h du matin, dès vendredi !

La livraison de repas à domicile et la vente à emporter sont concernées

Nous sommes en confinement et le nombre quotidien de nouveaux cas de Covid-19 ne cesse d'augmenter chaque jour. Le gouvernement d'Emmanuel Macron a décidé de prendre de nouvelles mesures, qui ne concernent pour l'instant que Paris. En effet, dès vendredi soir "les activités de livraison et vente à emporter de tous les produits préparés par les restaurants débits de boissons et les établissements flottants (péniches) seront interdites entre 22 heures et 6 heures du matin". C'est une décision annoncée par le préfet dans un récent communiqué.

Cette nouvelle est évidemment catastrophique, puisqu'elle vise directement l'activité des applications livraison de repas comme Uber Eats, Deliveroo ou encore Just Eat. Si elles peuvent toujours livrer dans le reste de l'Île-de-France, elles seront handicapées du retrait de l'ensemble des restaurants des arrondissements parisiens qui ne sont plus autorisés à proposer leurs services à partir de 22h.

Le préfet a également annoncé que cette mesure s'étendait à "la vente de boissons alcooliques et leur consommation sur la voie publique".

Alors que la situation sanitaire exige de limiter les interactions sociales à ce qui est strictement nécessaire. La vente à emporter de boissons alcooliques notamment dans les épiceries de nuit est susceptible de favoriser des regroupements nocturnes.

Cette annonce est bien évidemment une déception pour les applications de livraison de repas, mais aussi pour l'ensemble des Parisiens qui ne pourront plus se faire livrer sur cette tranche horaire. La seule solution restera de commander chez un restaurant hors de Paris, ce qui augmentera considérablement les frais de livraison et l'attente.

La préfecture a également demandé un contrôle intensif des restaurants, des clients et des livreurs pendant cette plage horaire. Bien évidemment, si cette mesure n'est pas respectée, elle sera sanctionnée par une amende.



