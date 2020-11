5G : Free paye pour obtenir la meilleure place sur le 3,5GHz

La 5G débarque en France à partir du 18 novembre 2020. L'attribution des bornes 5G étant terminée, les opérateurs vont pouvoir se concentrer pleinement sur son déploiement. L'Arcep nous apprend aujourd'hui que malgré son retard sur la concurrence, Free s'est payé le luxe d'avoir la meilleure position sur la fréquence 3.5 GHz. Voyons ensemble ce que cela signifie.

Free s'offre la meilleure position sur la fréquence 3.5 GHz

Même pour les opérateurs mobiles, l'année 2020 n'échappe pas à la règle, tout est compliqué. En ce qui concerne l'attribution des bornes 5G, cela a pris du retard tout au long de l'année et cela a même créé des polémiques sur la santé... Mais il y a quelques semaines nous y sommes enfin arrivés, l'attribution des fréquences 5G a été faite.



Hier, l'Arcep a confirmé que le lancement de la 5G sera le 18 novembre 2020. Pour revenir un peu plus en détails sur les fréquences attribuées aux opérateurs, sachez que sur la bande de fréquence 3,5 GHz, Orange et SFR sont les mieux lotis en termes de puissance mais en revanche, c'est bel et bien Free qui, en ayant déboursé 3M d'euros, se retrouve au milieu de la bande et c'est là que cela devient intéressant pour eux.

Car oui, le placement sur la bande est important pour la qualité dont pourrait profiter votre réseau 5G, plus vous vous situez au milieu et meilleure (plus stable) sera la connexion. De ce fait, on peut dire que pour le coup, Free est le mieux positionner sur cette fréquence et ne se laisse pas faire face aux mastodontes qui sont présents depuis bien plus longtemps. A noter que Bouygues est aussi bien placé et que Orange a raflé plus de blocs que les autres, mais sur les fréquences les plus hautes.

Quoi qu'il en soit, pour la France, nous en sommes qu'au tout début et il va encore falloir patienter un petit bout de temps avant de vraiment commencer à voir les effets de la 5G un peu partout. Espérons que tous les opérateurs soient à la hauteur, notamment avec la sortie des iPhone 12, tous compatibles 5G.

