L'antivirus Mac Intego est compatible avec macOS 11 Big Sur

Il y a 3 heures

Alban Martin

Intego, la société qui propose des logiciels de sécurité pour Mac depuis 25 ans, est déjà prêt pour macOS 11 Big Sur. La nouvelle version du système d'exploitation à venir ce soir (ou demain) donne du travail aux développeurs. Du côté du bundle X9, tout est sous contrôle avec la mise à jour de VirusBarrier, NetBarrier, ContentBarrier, Personal Backup et Washing Machine.

La mise à jour de la suite Intego X9 pour macOS 11 Big Sur

Intego a en effet publié des mises à jour gratuites de compatibilité macOS 11 Big Sur avec ses produits de sécurité X9. Intego rappelle qu'il est le seul éditeur de sa catégorie à se consacrer prioritairement à la sécurité Apple.



Voici un rappel des ses suites logicielles pour macOS :

Mac Internet Security X9 fournit les deux utilitaires de protection Mac les plus essentiels : VirusBarrier X9 et NetBarrier X9. Mac Internet Security X9 comprend une protection antivirus Mac qui protège contre tous les types de logiciels malveillants Mac, y compris : virus, chevaux de Troie, spyware, ransomware ou adware.

Il dispose par ailleurs d’un pare-feu bidirectionnel vous permettant d’identifier et bloquer les tentatives d’exfiltration de vos données personnelles émanant d’applications sur votre Mac.

Mac Premium Bundle X9 offre le parfait combo pour assurer votre protection, sécurité et vous offrir une tranquillité absolue. Tout ce que comprend Mac Internet Security X9 y est inclus, avec en plus le : contrôle parental ContentBarrier X9, Mac Washing Machine X9 pour organiser et nettoyer votre Mac et Personal Backup pour une sauvegarde aux fonctionnalités avancées et complémentaire à Time Machine d’Apple.



Les versions compatibles avec macOS 11 Big Sur sont les suivantes :

VirusBarrier X9 10.9.35

NetBarrier X9 10.9.13

ContentBarrier X9 10.9.7

Personal Backup X9 10.9.9

Mac Washing Machine X9 10.9.7

NetUpdate 10.9.13



Parmi les faits notables, au-delà de la compatibilité, la version 10.9 de VirusBarrier se dote d’un moteur de détection encore plus puissant et léger en ressources système, afin de détecter les menaces Mac, Windows, Android, iOS, Linux et Web les plus récentes.



Les utilisateurs actuels d’Intego peuvent obtenir la version compatible macOS Big Sur en mettant à jour leur logiciel actuel via l’application NetUpdate. Les logiciels Intego X9 sont disponibles en français, anglais, allemand, espagnol et japonais.



Pour en savoir plus, consultez notre dossier sur l'antivirus X9 de Intego.



