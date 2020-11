Le gouvernement confirme le maintien du Black Friday 2020

Les soldes sont strictement encadrées par la loi et pas les promotions, comme le Black Friday, qui ne peut en aucun cas être assimilé à des soldes. L'opération aura bien lieu et n'est pas illégale

Cependant, cette loi anti-gaspillage ne s'appliquerait pas au Black Friday comme le reconnait Gaëlle Toussaint-David qui est avocate spécialisée en droit de la consommation chez PwC. Elle estime que le Black Friday propose des promotions qui peuvent être utilisées toute l'année, quelle que soit la période. Du côté de Bercy on se justifie de cette façon :

Ils sont des milliers de commerçants à demander au gouvernement d'annuler l'opération commerciale "Black Friday" venue des États-Unis. Selon eux, il n'est pas cohérent de donner l'ordre aux magasins non essentiels de fermer, quand les géants de l'e-commerce vont s'en mettre plein les poches à coup de ventes flash très attractif . Plusieurs députés de différents partis ont tenté de faire revenir à la raison le gouvernement, c'est le cas Matthieu Orphelin (LREM) qui estime que le traitement n'est pas équitable face à des commerces qui souffrent énormément de la perte de chiffre d'affaires que provoque l'isolement des Français à leur domicile. Comme le contexte sanitaire ne semble pas faire changer d'avis le gouvernement, la vingtaine de députés engagés dans cette lutte pour l'annulation du Black Friday 2020 ont essayé d'exploiter la loi relative à la lutte contre le gaspillage. Celle-ci explique :

Peut-on maintenir le Black Friday dans un contexte sanitaire très difficile et un confinement en cours qui oblige la fermeture des magasins qui ne sont pas de premières nécessités ? La réponse est oui d'après le gouvernement d'Emmanuel Macron. Les commerçants et plusieurs parlementaires ont appelé le Président à annuler l'opération promotionnelle qu'ils estiment inéquitable puisque ce sont majoritairement les grands sites comme Amazon , Cdiscount, Rue du Commerce, la Fnac... qui vont en profiter !

