Kuo : les iPad Pro mini-LED début 2021, AirPods 3 avec design Pro

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Le très célèbre analyste Ming-Chi Kuo refait parler de lui aujourd'hui avec de nouvelles déclarations autour des prochains produits d'Apple ! Selon lui, et il est souvent très bien informé, nous aurons le droit à l'arrivée des nouveaux iPad à écrans mini-LED au premier semestre de l'année 2021.



Une bien bonne nouvelle, qui ne vient pas seule, puisque ce dernier évoque également les AirPods 3 qui devraient adopter le même design que la version Pro.

Ming-Chi Kuo parle des iPad Pro 2021 et des AirPods 3

Dans une nouvelle note de recherche relayée par nos confrères de iMore, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo commence par parler de l'un des fournisseurs d'Apple : Jialianyi. Selon lui, le partenaire de la Pomme devrait être en charge d'une grande partie de la production des AirPods 3, des futurs iPad Pro, mais également de l'iPhone 13.



Toujours selon le rapport, le prochain smartphone de la firme devrait être le premier appareil à adopter la "technologie de batterie à carte souple" permettant un gain de place et des économies. Selon lui, la prochaine gamme d'écouteurs sans fil, les AirPods 3, auront un design similaire à celui des AirPods Pro, comme le révèlent de nombreuses rumeurs ces dernières semaines. Ils auront des embouts auriculaires remplaçables et une meilleure batterie, mais se passeront de la suppression de bruit.



Concernant les iPad, le mini-LED devrait donc être de la partie pour une commercialisation prévue durant le premier semestre 2021 et devrait être un iPad Pro.



